"Hay que ayudar a la abogacía joven. Quiero crear un área de emprendimiento"

¿Por qué tienen que votarle?

Porque soy una persona que profesionalmente tengo una trayectoria bastante digna. Y colegialmente he demostrado interés y preocupación. Estuve como diputada y me impliqué muchísimo, y en los últimos cuatro años estuve como vicedecana junto a Auxiliadora Borja y la gente ha visto mi implicación, mi voluntad para intentar resolver todo lo que he podido. Hemos hecho muchos proyectos, que han transformado el colegio de forma positiva. Hay que acabar cosas porque tuvimos la pandemia que nos hizo reinventarnos y ponernos las pilas.

En 2018 los cuatro candidatos pedían transparencia. ¿Se aprueba o suspende?

Empezamos a publicar los acuerdos de la Junta de Gobierno en el portal de transparencia, siempre que no afecten a datos personales. Al igual que los gastos por partidas, en protocolo o representación. Cualquiera que quiera puede ver la tarjeta de la decana. Transparencia ha habido siempre. No creo que haya un problema de transparencia. Rendimos cuentas.

¿Que tiene qué cambiar el ICAV con la nueva persona al frente del decanato?

Soy la continuista. Y con mucho orgullo, por Auxiliadora Borja y la gente que me ha acompañado, con una candidatura que ha trabajado muchísimo. Yo propongo nuevos proyectos, aunque no se puede cambiar todo, porque se renueva parcialmente. Se puede mejorar, pero cambiarlo todo... Ya nos envidian en tecnología y formación. Somos el tercer colegio de España. Creo que hay que ayudar a la abogacía joven. Quiero crear una área para el emprendimiento.

¿Por qué siguen con el voto presencial en pleno siglo XXI?

No se puede garantizar la cofidencialidad del voto y que la persona que vota es quien es.