Aunque tienen el apoyo del Foro de Médicos de Atención Primaria y de organización como el Colegio de Médicos de Alicante (que se ha mostrado especialmente combativo contra la Conselleria de Sanidad), puede que el sindicato médico CESM se quede solo en su convocatoria de huelga de facultativos del próximo mes de enero. Por ahora solo desde CSIF -muy críticos también con la gestión de Miguel Mínguez y su equipo- se han mostrado partidarios de unirse a la protesta. Por contra, los dos sindicatos generalistas, Comisiones Obreras y UGT ya han anunciado que declinan sumarse a la convocatoria de huelga recordando que en estos meses la administración sí ha dado pasos para resolver problemas y tampoco el sindicato de Enfermería Satse estaría por la labor.

Con todo, desde la central sindicato CSIF han puesto condiciones para sumarse al sindicato médico: van a esperar a ver si durante diciembre, hay "mejoras y logros concretos" por parte de la conselleria, según aseguró ayer su presidente provincial Fernando García. Faltaría por pronunciarse Intersindical de los cinco que componen la mesa sectorial de Sanidad.

Por ahora, desde CESM-CV ya le han puesto sobre la mesa al conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, medio centenar de reivindicaciones para justificar el preaviso de huelga. Todas giran en torno a la mejora de condiciones laborales de cada uno de los niveles asistenciales pero, de todas ellas, hay una que consideran "sagrada" y que constituye la verdadera línea roja que decidiría finalmente si habrá paro o no en el colectivo médico: que las agendas de médicos de Familia y de pediatras estén verdaderamente "cerradas" y no vean a más de 26 pacientes unos y 20 otros, siguiendo lo que marcan las sociedades científicas como tope ideal para dar una buena asistencia.

"Que haya huelga o no finalmente, todo dependerá de la voluntad política del conseller porque de todas las reivindicaciones hay muchas que se pueden hacer con un desembolso económico asumible", ha explicado esta mañana Víctor Pedrera, secretario general de la CESM-CV, convocante de los paros en enero. Eso sí, la única de todas que sí debe de estar resuelta es la concerniente a que los facultativos de Primaria tengan un tope "con cupos máximos de 1.300 pacientes en Familia y 800 en pediatría".

Adoptar el Modelo Cantabria

Se trataría de aplicar el llamado Modelo Cantabria, el cierre de agendas para que los médicos solo vean lo programado en agenda y que todas las urgencias que normalmente hacen que las atenciones "hasta se dupliquen" en un día normal sean absorbidos por otros profesionales o servicios.

Este acuerdo es el que ha hecho posible que en Cantabria el sindicato médico paralizara la huelga de facultativos que convocaron para primeros de mes. Allí, el Servicio Cántabro de Salud ha aceptado que el máximo de pacientes por día sea de 35 y están trabajando en decidir qué se hará con el exceso de cupo del día a día. Se da la circunstancia de que el gerente del SCS que ha firmado el acuerdo es Rafael Sotoca, exdirector general de Asistencia Sanitaria con la exconsellera y exministra Carmen Montón, de la que fue mano derecha.

"Si se ha podido llegar a un acuerdo así en Cantabria y se está adoptando en otras regiones como Murcia o Castilla y León y se está negociando en Madrid no vemos por qué no se puede hacer aquí. En una negociación es cuestión de ceder pero en esto no lo haremos ni un milímetro", añade Pedrera.

No es una propuesta nueva. Desde que se está debatiendo cómo debe ser el nuevo modelo de Atención Primaria, está sobre la mesa la petición de los facultativos de reducir unas agendas que cada día son más amplias restando minutos al tiempo que se pasa con cada paciente y alargando jornadas. De hecho, desde el Foro de Médicos de Atención Primaria que engloba a sindicatos, colegios oficiales y sociedades científicas de Primaria, han apoyado la convocatoria de huelga en todas las comunidades recordando que es "imprescindible" que haya cupos bien dimensionados.

Habrá que esperar a que comiencen las negociaciones entre el sindicato y la administración para conocer si la huelga va adelante pero el conseller de Sanidad ya da por hecho que con la creación de 6.007 nuevas plazas estructurales este año se ha conseguido "disminuir las ratios médico-paciente a niveles únicos en la historia de la Comunitat Valenciana".

Mínguez: "Confío en que no haya huelga"

"Estamos considerablemente mejor que en otras comunidades autónomas en recursos humanos y de infraestructuras", ha defendido Mínguez que confía en que "finalmente, no haya huelga" ya que entiende que muchas de las reivindicaciones "que analizaremos de forma pormenorizada" están "bajo un diálogo continuado" y que muchas podrían tener una solución "en las próximas semanas".