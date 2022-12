"Pedimos un cambio para una gestión más transparente y un colegio más participativo"

¿Por qué tienen que votarle?

Por la necesidad del cambio, para no continuar con la actual gestión. Y buscar una defensa y reconocimiento de la abogacía y la institución. Las ideas de nuestra candidatura son la cuota, los servicios, la transparencia y la formación. Se pide un cambio, para que la gestión sea mas transparente y el colegio más participativo.

En 2018 los cuatro candidatos pedían transparencia. ¿Se aprueba o suspende?

Tengo el programa de la actual decana y su objetivo era la transparencia. El portal es transparente porque no existe nada. No es cuestión sólo de poner a disposición los gastos, las cuentas o las contrataciones, sino que es una obligación legal reflejar la gestión diaria. El objetivo ha fracasado, porque la transparencia no existe y lo primero es saber a qué se destina el dinero.

¿Que tiene qué cambiar el ICAV con la nueva persona al frente del decanato?

La gestión. La cuota colegial que ha de reducirse. El presupuesto debe adaptarse a la cuota colegial e implementarse la digitalización del colegio. Y mejorar en el trato, en la proyección y la presencia del ICAV en la sociedad civil valenciana. Sigue sin ser parte y sin tenerse en consideración a la institución mas importante de la C. Valenciana y la forma en la que el colegio se relaciona, haciendo un colegio de todos.

¿Por qué siguen con el voto presencial en pleno siglo XXI?

Estatutariamente está resuelto. No se resuelve por miedo. Quien dirige el colegio tiene temor a que el abogado vote desde su despacho. Interactuamos con firma digital con la administración, pero el colegio no lo hace porque el que está nunca se quiere ir y no se atreve a que podamos votar desde los despachos.