Los fisioterapeutas de la Comunitat Valenciana, más de 6.400 en las tres provincias, están llamados hoy a protestar contra la nueva ley 2/2022 de la Generalitat de ordenación del ejercicio de las profesiones del deporte y la actividad física ya que entienden que abre la puerta a que los preparadores físicos "pauten ejercicio a personas con lesiones, patologías o dolor" lo que supondría una invasión de competencias.

Así, desde el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunitat Valenciana (ICOFCV) han convocado hoy a una movilización simultánea a las puertas del Hospital Clínico y del Hospital Arnau de Vilanova en Valencia; en el Hospital de La Plana en Vila-real y en el General de Elx y el General de Alicante en esta última provincia, además de en varias universidades para pedir a la Generalitat que se modifique la ley o, al menos el artículo 9 que es el que, a juicio de estos profesionales sanitarios permitiría a los preparadores físicos "que no son sanitario atender a personas con patologías poniendo en riesgo su salud", según aseguran.

"No son sanitarios"

Desde el colegio mantienen que los graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, "no son sanitarios. No tienen conocimientos en patología ni en fisiopatología y no están capacitados para tratar enfermedades". Según defienden, derivar a personas con problemas concretos, lesiones o dolor y que necesiten ejercicio terapéutico a estos profesionales "provocará que sus problemas se acrecienten y agraven".

Según el colegio de fisioterapeutas, la ley abre la puerta a esta "invasión de competencias" ya que permite que el preparador físico se encargue de "prevenir, reeducar, readaptar y reentrenar a aquellas personas con lesiones, cronicidades y/o patologías diagnosticadas por profesional médico". "Los preparadores físicos no son sanitarios y, por lo tanto, derivar a las personas con patologías o lesiones a ellos es poner en riesgo su salud, además de una invasión de competencias ya que el ejercicio terapéutico es función del fisioterapeuta".

De esta forma, los profesionales piden un cambio en la ley que además no ha entrado todavía en vigor aunque se publicó el pasado 22 de julio. Lo hará el próximo año 2023.