El president de la Generalitat, Ximo Puig, se reafirmó anoche en el programa radiofónico Hora 25 de Cadena Ser en que considera que es necesario “reformar” la ley del “solo sí es sí” después de que la Audiencia de Valencia haya confirmado que revisará las penas de los condenados por delito sexual en las que el reo se pueda ver favorecido por la nueva norma. De este modo, Puig continúa desmarcándose de la línea seguida por el actual Gobierno que, pese a las distintas presiones, se mantiene firme en no modificar la Ley de Libertad Sexual promovida por la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Puig defendió que “el objetivo de la ley era absolutamente positivo, porque se trataba de proteger a la mujer frente a las agresiones machistas dentro de un espacio en el que hay una hegemonía machista muy importante”, pero recalcó que “si al final resulta que en este proceso hay unas consecuencias no deseadas en la aplicación de la ley, habrá que tomar decisiones”. “En esta y en todas las leyers”, apuntilló el president del Consell.

“Yo creo que si finalmente el Tribunal Supremo y la Fiscalía no encuentran una visión que no permita que se produzcan (las revisiones) deberá producirse algún tipo de reforma, algún tipo de cambio, pero en esta y en todas las leyes”, culminó Puig que, no obstante, trató de defender el trabajo realizado por Igualdad al apuntar que “nadie tiene la certeza cuando aprueba una norma que no puede tener algún efecto negativo, contradictorio, pero eso hay que verlo con una cierta normalidad”. “No se puede plantear como que o se mantiene o ya estás perdiendo la orientación de lo que querías”, finalizó Puig.