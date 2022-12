El virus de la bronquiolitis se ceba con los mayores de 80 años

Hablar del virus respiratorio sincitial (VRS) es, básicamente, hablar de bronquiolitis en niños muy pequeños. El virus provoca un catarro pero el 2 % de los niños infectados acaban en el hospital, sobre todo en los menores de un año. Es lo que se ha visto especialmente este año: ha habido más casos y más graves entre los niños, algo que ha repercutido en la capacidad de las UCI pediátricas, que se han quedado pequeñas. Los expertos aseguran que el pico de VRS en niños está cerca pero ahora el virus se está cebando con otro grupo de edad: el de mayores de 79 años.

Es la tendencia que ha registrado el Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SiVIRA) en el que la C. Valenciana vuelca datos de casos de VRS, gripe y covid registrados en centros de salud y hospitales. Según el último informe, los ingresos de niños en hospitales por virus sincitial se están "estabilizando" con 105 ingresos por cada 100.000 habitantes pero están aumentando en las últimas semanas las hospitalizaciones entre mayores de 79 años por culpa de esta infección.

"Nosotros siempre vamos un poquito por detrás del resto de España pero aquí también se está notando ese aumento de VRS en personas mayores", confirma el neumólogo Francisco Sanz Herrero, secretario del área de Tuberculosis e Infecciones Respiratorias de la Sociedad Española de Neumología, Separ.

No es algo excepcional

El cuadro que provoca la infección en mayores es diferente a la sintomatología en niños. "Es más parecido a un cuadro de infección respiratoria al uso, una bronquitis con fiebre, tos...", explica el neumólogo que apunta a que la afección del VRS en mayores no es algo "excepcional" aunque quizá este año se esté viendo más al generalizarse la detección de virus respiratorios.

Sanz: "Todos los años hablábamos de personas muy añosas descompensados por virus respiratorios. Este año le estamos poniendo nombre al hacer más diagnósticos"

"No es algo excepcional el VRS en adultos. De hecho, están investigando sobre una vacuna para ancianos. Estamos en la época en la que todos los años hablábamos de personas muy añosas o con pluripatologías descompensados por infecciones respiratorias, entre las que está el VRS. Lo único es que este año se está haciendo más diagnósticos y si buscas más, encuentras. Le estamos poniendo nombre simplemente", apunta el neumólogo.

Síntomas diferentes, gravedad diferente

Además de parecido a lo que sucedía en años prepandemia, la afección no suele preocupar a los especialistas a no ser que los afectados sean personas especialmente vulnerables por otras patologías. "El virus sincitial es muy peligroso en niños pequeños pero ni de lejos la preocupación que tenemos con los mayores y el VRS es la misma. Con ellos lo que más nos preocupa es la gripe, que sí es una enfermedad más grave incluso en personas no tan mayores y que no tienen problemas de base", recuerda Sanz Herrero, que ejerce en el Hospital General de Valencia.

Por ahora, el virus de la "influenza" está en valores "estables" según Sanz y parecidos a los que tendría en cualquier año "normal". Pero ni los neumólogos, ni virólogos ni el resto de especialistas que hacen seguimiento a las infecciones respiratorias saben qué esperar con respecto a la próxima epidemia de gripe, que la habrá. "No sabemos si será más pronunciada que otros año o no, como ha pasado con el virus sincitial en niños pequeños, que no habían estado expuestos al VRS en este tiempo de covid", explica Sanz. A favor, está que estos meses en los que las afecciones víricas parecen haberse solapado ha habido circulación de la gripe incluso en verano, algo que otros años "no habíamos visto. Esto podría ayudar pero tampoco sabemos qué pasará".

Incertidumbre con la gripe y el covid

El especialista entiende que habrá que esperar a Navidad o a después de fiestas para saber cómo será la próxima epidemia de gripe. Tampoco preocupa en estos momentos la evolución de los casos de covid. Aunque parece estar aumentando el número de personas ingresadas por covid (331 según las últimas cifras de la Conselleria de Sanidad), no son valores "que preocupen" ya que ahí al menos la mitad de personas son pacientes que han dado positivo pero no están en el hospital por culpa de la covid, según el Ministerio de Sanidad.

Esta incertidumbre de lo que va a pasar, tanto con la epidemia de gripe como con la covid en el primer invierno sin mascarillas ni restricciones) es la que está haciendo que desde las autoridades sanitarias se recuerde la importancia de vacunarse y no de olvidarse del uso de la mascarilla cuando se está en contacto con personas vulnerables, como personas muy mayores o inmunodeprimidas.