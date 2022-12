Els interins majors de 55 anys demanen més protecció per a estabilitzar el seu lloc en les oposicions d'Educació de 2023

Amparo García té 60 anys i porta dècades exercint com a professora interina. Ella és una de les 1.900 docents que reclama que la Conselleria d'Educació els done estabilitat i protecció laboral en els processos de reducció de la temporalitat per a professors interins.

En total es convoquen unes 9.000 places, i la gran majoria (7.550) es consolidaran per mèrits, mentre que 1.597 ho faran mitjançant una oposició ligth, amb només dues proves de les quatre que tradicionalment s'han de passar. Aquesta oposició se celebrarà el juny de l'any que ve.

Els interins majors de 55 consideren que són un dels grans afectats per aquest concurs de mèrits, ja que "no tenen en compte tots els anys de servei, ni tota la formació, i d'altra banda valoren únicament les oposicions a partir del 2012".

Per a ells aquest últim fet és greu, "tenint en compte que les oposicions han sigut l'element clau de la nostra llarga situació d'abús de temporalitat i de frau de llei", i per tant demanen que se suprimisca aquest criteri com a mèrit, ja que el consideren un "greuge comparatiu".

Els afectats compten amb el suport dels sindicats educatius STEPV, CCOO, UGT, CSIF i ANPE. Els afectats es van reunir amb la Conselleria d'Educació el mes de maig passat. Educació es va comprometre a estudiar la situació junt amb els sindicats per a "buscar la solució justa que garantisca l'estabilitat laboral fins a la jubilació dels més vulnerables", i que aquests processos de reducció de la temporalitat "no els deixen en exclusió sociolaboral".

Legislació europea

L'associació critica que la legislació nacional "infringeix el dret comunitari de la Unió Europea per diverses raons". La primera és que, segons expliquen, "a aquests concursos es presenten candidats que no han patit abús de temporalitat", ja que l'objectiu de la Unió Europea és la sanció per l'abús als treballadors temporals.

Per a ells, els processos (concurs de mèrits i oposicions extraordinàries) "no són una mesura efectiva per a sancionar l'abús de contractes temporals del personal interí", com han manifestat diverses sentències europees. A més, el cessament "que es preveu en 20 dies per un màxim de 12 mesos treballats, no és una sanció efectiva".

L'associació es considera "un col·lectiu vulnerable", tenint en compte l'edat i que són majoritàriament dones, la qual cosa les situa en un escenari d'exclusió laboral. "Amb 55 o 60 anys, l'accés al mercat laboral per al nostre col·lectiu és inexistent", denuncien.

Per això demanden que la protecció laboral com a grup vulnerable "és un dret" i que correspon a les administracions aplicar-lo, a més de promoure polítiques que erradiquen aquesta vulnerabilitat. Per això el col·lectiu demana a l'Administració que "treballe per un pacte d'estabilitat i aplique, d'aquesta manera, la protecció laboral que necessitem", i remarquen que "la Conselleria pot deixar en risc d'exclusió sociolaboral els seus treballadors més vulnerables".

Els interins en situació d'inestabilitat es consideren "mà d'obra barata" ja que "durant anys no s'han convocat oposicions o el nombre de places no ha sigut suficient". Segons l'entitat "aquesta necessita mà d'obra per a poder manejar, segons li convinga, aquest personal, gràcies a minvar-los novament el sou".

Precedents autonòmics

L'entitat explica que hi ha precedents a altres comunitats autònomes (Andalusia, Castella-La Manxa, Madrid, Balears, o Canàries) de protecció al personal interí major de 55. El col·lectiu reivindica que aquestes normes no són una fet derivat de la situació actual amb la nova legislació, però "sí que és un agreujant i, per tant, no es pot demorar més en la nostra comunitat".

Els afectats expliquen que "hem complit amb els nostres deures com a treballadors, esperem i exigim a l'administració que complisca les seues obligacions, entre les quals, protegir els seus treballadors, tots, i especialment els més vulnerables, el grup de majors de 55 anys en risc d'exclusió sociolaboral", reivindiquen.