A raíz de uno más de esos proyectos de macro plantas solares, en este caso por parte de Iberdrola en un extremo perdido del término municipal de Alcoi denominado Polop Alt, que sospecho que muchos alcoyanos ignoran como propio, tuve la oportunidad de asistir a una excursión reivindicativa organizada por la Colla ecologista la Carrasca. En ella pude defender el valor de un paisaje agrario mantenido contra todo pronóstico, haciendo puente además entre dos parques naturales, Font Roja y Mariola. Alvar Seguí y Anna Faus nos hablaron del valor de ese paisaje, sobre todo para las aves. Es un tema este que como ya he dicho otras veces divide a la izquierda e incluso al ecologismo. La crítica fácil es que algunos no estamos contentos con nada y que queremos renovables, pero luego nos negamos y nos ponemos tiquismiquis cuando se quiere instalar algo. Esta situación ha generado incluso una división en Compromís, entre los que quieren instalar macroplantas a cualquier precio y los que defienden apostar por utilizar los tejados ya construidos de las zonas urbanizadas. Yo defiendo esta última opción hace mucho tiempo y de hecho ya lo hice junto a la “Coordinadora d’Estudis eòlics del Comtat” contra un parque eólico que se cargaba una zona de alto valor. El recientemente cesado director general de transición ecológica de la Generalitat Valenciana ha dicho que los que proponemos apostar por el autoconsumo y por la instalación en lo ya construido rozamos lo anticientífico porque se acaba el tiempo para una transición ecológica rápida que aproveche los fondos europeos que él defiende con las fotovoltaicas. Centralizar la producción de energía con la excusa de la emergencia climática es sin duda lo más conveniente para las grandes corporaciones y lo más fácil y rápido para los gobernantes, pero no lo es para los ciudadanos y para la naturaleza y el medio rural. Esa es mi postura, tan científica y discutible como la otra.