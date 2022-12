Devoción y turismo en La Seu

A los fieles que acudieron en la mañana de ayer a la Catedral de València para asistir a la toma de posesión de Enrique Benavent como arzobispo de Valencia –algunos estaban desde primera hora de la mañana para tener un sitio privilegiado garantizado– se les fueron sumando un goteo constante de turistas, tanto nacionales como muchos extranjeros, que simplemente esperaban disfrutar del arte gótico de La Seu y que se encontraron con la grata sorpresa de poder presenciar en directo el nombramiento del nuevo arzobispo.

«Venía a rezar a la Virgen y cuando he visto la procesión me ha encantado y he entrado a verlo, para mí es algo muy emotivo, las cosas del Señor me emocionan», reconocía con lágrimas en los ojos Antonia Erau, de Guinea Ecuatorial, visiblemente conmovida por haber podido presenciar el nombramiento del arzobispo. La dicha es pasajera y según indicó se tenía que marchar antes de ver acabar el acto porque había dejado a su hijo de catorce años solo en casa y tenía que prepararle la comida.

Míriam Ramírez, de 67 años, fue una de las más madrugadoras y a las siete y media de la mañana ya estaba preparada a las puertas de la catedral de València. «Soy forastera, de Jaén, estoy de paso, he venido a misa y me quería esperar para conocer al arzobispo en persona, pero no sé si será posible», explicó la mujer mientras reponía fuerzas comiéndose una mandarina.

Llegada de turistas

El interior de la catedral, lleno de fieles que no se querían perder la ocasión, todavía seguía recibiendo a media mañana de ayer la llegada de más turistas que aprovecharon este dos por uno, maravillarse con la arquitectura de La Seu y de paso ser testigos en directo de la toma de posesión de Enrique Benavent como nuevo arzobispo de Valencia. La mayoría de ellos apenas estaban unos minutos y se marchaban, pero bromeaban de que ya podían contar a sus familiares que estuvieron el día que se nombró al nuevo arzobispo.

Este es el caso de Pim, un joven belga, y su pareja Isabela, de Brasil, quienes justo solo tenían este día para ver València, antes de regresar a Madrid, y se encontraron con el nombramiento al ir a visitar la catedral. «La verdad es que es muy bonita, una pena que no podamos quedarnos más tiempo para ver mejor la ciudad», reconocían a las puertas de La Seu. Otros como Chiara y su madre Daniela, de Bolonia (Italia), siguieron a través de una pantalla algunos de los momentos del acontecimiento.

En la conocida Puerta de Los Apóstoles, que da a la plaza de la Virgen, abierta con motivo del acontecimiento para la entrada de autoridades, se congregaron curiosos venidos de países como Francia, Holanda, Reino Unido o Alemania.

«No es habitual que esta puerta esté abierta y muchos se están acercando a preguntar y de paso se quedan viendo un rato el acto», explicó Luis Alós, presidente del movimiento Juniors, cuyos voluntarios estuvieron en ambas entradas ayudando e informando a todo aquel interesado que se acercó ayer por la mañana a la catedral de València.

«Un acontecimiento único»

La jornada también dio para anécdotas como la de Miguel Vila, vecino de Alfafar, y su nieta Luana, de siete años. Tras llevar a la niña para que viera el acto, que el hombre describe como «un acontecimiento único que no se podía perder», la niña se dio cuenta al salir de que había perdido su chaqueta, con una flor roja. Tras buscarla insistentemente entre toda la multitud, la pequeña pudo recuperarla. Quizás, sin saberlo, el primer milagro en la catedral con Benavent como arzobispo.

baño de masas. Al terminar el acto Enrique Benavent no paró de dar la mano y saludar a todo aquel que se acercaba a conocer en persona al nuevo arzobispo de Valencia. 1 El arzobispo saludando a algunos de los presentes F

2 Un grupo de jóvenes del movimiento Juniors con una pañoleta gigante y una pancarta de bienvenida 3 Momento de la procesión.

4 Sacerdotes, esperado el saludo. F