Alcaraz: "Me preocupa el sentimiento de propiedad sobre 'sus' conselleries de los partidos del Botànic"

Manuel Alcaraz es uno de esos políticos híbridos, que nunca se sabe si están más cómodos en la acción pública o en la reflexión y la teoría. El exconseller por Compromís en el primer Botànic (dejó la cartera en 2019) lo reconoce en cierta manera ahora que presenta nuevo libro, El oficio de Casandra. Escritos de paciencia política (Tirant lo Blanch). “Siempre echaré de menos la primera línea política, pero cuando estaba en esa vanguardia echaba de menos escribir”, explica a Levante-EMV antes de promocionar esta tarde su nueva obra en València al lado del president y la vicepresidenta de la Generalitat y de uno de los referentes intelectuales locales, Joan Romero. “Ahora soy un político asintomático que se permite el lujo de dudar de todo, no sospechar de casi nada y escribir o decir lo que le apetece”, dice.

Pues, a ver si es así: ¿está peor y más desgastado el Botànic que cuando usted se fue? “Hay un factor positivo: ha crecido la cultura de gobierno, ya no se cometen pecados de ingenuidad -responde-. Pero hay problemas nuevos. El primero, sin duda, tener que gobernar en la pandemia y la inflación […], ha generado muchos nervios, momentos de impotencia. El segundo, que me preocupa especialmente, es que hay una cierta acomodación al modelo, una especie de sentimiento de propiedad en cada partido sobre ‘sus’ conselleries y eso conduce a crisis de imaginación”. Pero, advierte, a pesar de los problemas, la valoración es altamente positiva.

Y, ¿qué pasa con los más cercanos, con Compromís, la coalición que le hizo conseller, de la que se le sigue considerando una voz autorizada y potente, al menos en la parte de Iniciativa? ¿Está en crisis la formación tras la salida de Mónica Oltra? Alcaraz no se esconde. Admite que la salida de Oltra ha sido “traumática”, pero “más que provocar una crisis ha arrojado una luz sobre Compromis que impide atrasar por mucho tiempo algunos cambios”.

¿Cuáles? “La estructura de la coalición es insostenible porque no hay órganos de dirección sino de coordinación que pueden pasarse muchos meses sin reunirse. En ese tiempo: ¿quién marca la estrategia política? Nadie. Hasta ahora se confiaba en hiperliderazgos: Mónica, Ribó, Baldoví... pero eso no vale ya”, reflexiona.

Las primarias, "un simulacro innecesario"

El profesor de Derecho Constitucional continúa con el repaso interno a los suyos: “Las primarias me parecen un simulacro innecesario: no puede defenderse como el mayor invento democrático y luego luchar pueblo a pueblo para llegar a consensos y evitar las primarias... Hay que pensar más en los equipos de gobierno que en la pluralidad interna que, al fin y al cabo, es algo que no interesa a la ciudadanía”. El exconseller aún añade a la lista de deberes de Compromís que “hay que renovar el programa, no podemos conformarnos con lemas simpáticos y frases inventadas en 2015”.

No obstante, Alcaraz es optimista sobre 2023 y las próximas elecciones autonómicas. Cree que habrá gobierno de izquierdas. De nuevo. Lo dice porque “la derecha no ha renovado absolutamente nada su discurso en 8 años”. A eso le añade que el presidente del PP “estaría en manos de Vox”. Pero, a partir de ahí, previene a los propios: “Confiar sólo en eso puede ser negativo para el Botànic: no puede vivir de gestionar el miedo”. “Es el momento de la paciencia y la prudencia -agrega-, de afinar los programas y las candidaturas sabiendo que hay un factor de incertidumbre muy fuerte derivado de la crispación” política y de la economía.

Y desliza una recomendación que suena muy actual: “Las fuerzas de izquierda no pueden caer en la tentación de defender hasta el último minuto cuestiones menores y a veces incomprensibles para acentuar su identidad o para recordar quién es hegemónico”. La pelea por ganar votos en el área de izquierdas “sólo conduce a la abstención de izquierdas”, sentencia. Por tanto, “tranquilidad, mucha voz baja y dedicarse a gestionar la esperanza”. Ese es su consejo. Y uno más si llega a haber un Botànic III: es posible que requiera de otras fórmulas de organización y consenso, deja caer.

A las órdenes de Mas

Alcaraz está considerado uno de los padrinos de Aitana Mas. Y una de las autoridades a las que ella recurre como consulta. “Hablamos bastante y, a veces, le digo lo que opino, incluyendo alguna crítica. Y alguna vez me ha pedido esa opinión directamente o ideas para algún discurso o cosas así. Por lo demás, yo soy muy institucional y me pongo a sus órdenes. La disciplina es un valor político a recuperar”, señala sobre la relación política con la que califica de “amiga”.