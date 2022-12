El director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, ha mostrado su rechazo a la reforma del delito de malversación en el Código Penal que se debate en el Congreso de incorporar un tipo reducido si hay o no lucro personal. "Supone un retroceso en la lucha contra la corrupción", ha expresado Llinares quien ha justificado que rebajar las penas en caso de que no se demuestre que hay lucro personal es "facilitar vías de escape" para que no se castiguen los actos corruptos.

"Espero que no prospere esta modificación, desde mi punto de vista sería muy negativa", ha indicado Llinares durante la presentación de la encuesta sobre la percepción de la corrupción en las Corts. En este sentido, ha señalado que con esta modificación "se puede estar perdiendo de vista es el bien jurídico que se ha de proteger, que es la buena administración del erario público". "Quien lo administra mal, tiene un delito", ha indicado. Para el director de la Agencia Antifraude supondría "entrar en una dinámica que dificulta la persecución" de un delito, el de administrar mal "los recursos de todos", que podría acabar de manera mayoritaria en absolución "porque es difícil demostrar ese ánimo de lucro en una pérdida de la gestión del patrimonio público". "El lucro muchas veces no se recibe cuando se toman las decisiones, sino puede recibirse mucho después como pueden ser las puertas giratorias", ha añadido. Sin embargo, como una moneda que tiene dos caras, Llinares sí que ha mostrado su apoyo a la incorporación del delito de enriquecimiento ilícito que plantea también el Gobierno. Este tipo, ha indicado, no tenía en España ninguna reacción penal. "No era delito que a una persona le pillaran con cuatro millones de euros y no explicara de dónde viene", ha ejemplificado. Así, si prosperara este cambio, habría que justificar de dónde viene ese dinero "y si no se justifica se presume que es ilegal". Por su parte, el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, Fernando Jiménez, ha señalado que las encuestas sobre la percepción de la ciudadanía de lo que es la corrupción evidencian que "da igual" si es para lucro personal, si es para beneficio de un partido o para una asociación. "Todo eso les parece claramente corrupción", ha indicado a raíz del estudio realizado por la institución académica junto a la Agencia Antifraude.