Fernando Flores: "Las rebajas fiscales reflejan el egoísmo atroz del capitalismo"

Fernando Flores, director del Instituto de Derechos Humanos de la UV, atiende a Levante-EMV antes del inicio, este mismo lunes, de la semana de Derechos Humanos que organiza su departamento.

¿Por qué sigue siendo necesaria en el siglo XXI la semana de los derechos humanos?

La función principal del Instituto de Derechos Humanos de la UV es la investigación y la formación. Pero además es un centro de divulgación y esta semana sirve para salir de esa investigación pura y abrir debates que tienen impacto en la sociedad.

Por ejemplo el consumo de carne, que aparece como uno de los temas a abordar. ¿Qué relación tiene con los derechos humanos?

Está vinculado a los derechos de los animales, una línea que viene siendo objeto de interés. No son derechos humanos, pero hay una corriente muy importante que habla del mundo animal como seres que no están a disposición, al menos absoluta, de los seres humanos. Es interesante, ya que además el consumo de carne de ganadería intensiva está produciendo, y está demostrado, una contaminación más alta y un consumo de agua elevadísimo.

¿Los derechos humanos avanzan, retroceden o están estancados?

Estamos en un momento de crisis porque los sistemas democráticos están vinculados a la realización de los derechos humanos y hay una crisis de los sistemas democráticos. Desde hace años luchamos por igualar los derechos civiles a los sociales pero el triunfo del capitalismo está provocando un recorte de los derechos sociales y una tendencia hacia el iliberalismo.

¿El debate fiscal vivido este año y algunas rebajas de impuestos masivas evidencian el triunfo del capitalismo y del individualismo?

Reflejan el egoísmo atroz que esconde el sistema capitalista, el valor del beneficio por encima del ser humano. Una cosa es defender libertad de comercio o de empresa y otra es que no se sepa que si tú no pones límites a quienes se van a beneficiar más del sistema y les exiges unas contraprestaciones, la mayoría de la sociedad se va a ver perjudicada. El elemento fiscal es uno de los elementos de democratización y corrección de las injusticias que supone el capitalismo. Porque lo que produce es que quien tiene más poder económico tiene más poder político y más capacidad de influencia y de crecer. La manera de equilibrar eso, con sus muchas imperfecciones, es un sistema progresivo de pago de impuestos.

El evento coincide con el Mundial de Catar. ¿Esperaba un mayor rechazo social?

No, y no me extraña. Estoy muy de acuerdo con la crítica a Catar, pero no extraña que se celebre allí y no haya consecuencias. Fíjate en lo que ha pasado en Afganistán. Hace un año nos íbamos a ocupar de todas las mujeres que salieran de allí y ahora mismo nadie las acoge porque nos estamos ocupando de lo que está más de moda, que bien está, que es Ucrania. Hay una falta de conciencia generalizada sobre la violación de derechos en otros países.

¿Los derechos humanos se cumplen en la C. Valenciana?

No. Fallan en la C. Valenciana, en España y en todo el mundo. Siempre hay problemas de derechos humanos, pero se vuelven preocupantes cuando se cronifican. Me preocupa que exista un problema de vivienda, un derecho humano reconocido. Es muy grave que se cronifique un problema de acceso a la vivienda en los más jóvenes y personas trabajadoras porque impide desarrollar una vida digna.

¿La Constitución debe reformarse o bastaría con aplicarla?

Sobre todo habría que aplicarla. Y además, interpretarla como dice el Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos, que es siempre en favor de los derechos humanos. Pero si se plantease la reforma, estaría bien fortalecer los derechos sociales, subrayar determinados grupos en situación de vulnerabilidad como por ejemplo las personas con discapacidad a las que todavía se les llama disminuidos; a las personas mayores, a las que no se les trata como sujetos de derecho sino que se les aparta en moritorios a las afueras de las ciudades e incorporar elementos básicos de los nuevos derechos, vinculados a la Inteligencia Artificial, la gestión de datos o los neuroderechos, que es lo que viene y no estaría mal que hubiera un debate y cierto consenso sobre lo que la sociedad está dispuesta a admitir por esas vías.