La Plataforma Salvem a Vinatea, de la que forman parte en la actualidad algo más de 40 entidades cívicas y culturales, ha presentado por registro de entrada en la subdelegacion de Gobierno, instancias a los 11 ayuntamientos involucrados en el llamado ‘Hecho de Vinatea’. Se les pide el apoyo, como representantes públicos de una ciudad implicada en aquellos hechos, para que el monumento a Vinatea no sea desubicado. Por eso pide su apoyo a esta iniciativa para hacer llegar al equipo de gobierno local de la capital del Túria para que la efigie de Vinatea siga presidiendo la emblemática plaza del Ayuntamiento.

Además, la Plataforma Salvem a Vinatea ha acordado pedir reunirse en los portavoces y concejales de los diferentes grupos municipales para trasladarles la voluntad de que se mantuviera el monumento en su ubicación actual, no en otra, «y que lleven al pleno la solicitud que se presentó el 17 de noviembre para que se apruebe y garantice la continuidad del monumento en el lugar que ahora ocupa», asegura un portavoz de esta organización.

La Plataforma Salvem a Vinatea quiere un «compromiso firme por parte de la corporación municipal de València, sin ambigüedades ni brindis al sol, como las que realizó la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, en las que no deja claro si Vinatea se queda o simplemente confundir a la ciudadanía ante el clamor popular que lucha por el mantenimiento del momumento». La Plataforma Salvem en Vinatea asegura que no cesará en sus reivindicanciones y «en la captación de adhesiones a la petición, para que no se quite la estatua del héroe valenciano».