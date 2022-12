Ximo Puig ha señalado su particular línea roja respecto a la reforma del delito de malversación: que no suponga una mejora en la situación de aquellas personas condenadas por corrupción. "Los corruptos no se pueden beneficiar de la reforma", ha reclamado el 'president' de la Generalitat que, sin embargo, ha señalado que este punto parece que está "garantizado" por lo que considera que esta modificación es "el camino correcto".