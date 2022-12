La expresión "son todos unos corruptos" tiene para la ciudadanía valenciana un porcentaje más concreto: 58 %. Según la Encuesta corrupción y ética en España 2022, para los valencianos (400 encuestados en concreto) más de la mitad de sus representantes públicos es corrupto. Es decir, en un grupo de 100 políticos (por ejemplo, en las Corts hay 99 escaños), 58 de ellos han hecho algún tipo de acto ilegal en su función de servidor público. El porcentaje, no obstante, es mayor si se miran los datos estatales ya que los españoles consideran que este calificativo alcanza al 60,5 % de políticos.

Son dos indicadores del sondeo sobre la calidad democrática realizado por la Agencia Antifraude y la Universidad de Murcia. A partir de 1.250 entrevistas entre septiembre y octubre de este mismo año, y de las cuales 400 han sido en la Comunitat Valenciana, la encuesta dibuja la percepción de la sociedad sobre el fenómeno de la corrupción en su más amplio sentido, desde qué se puede considerar corrupción hasta la confianza por los actores que pueden provocarla.

A nivel general, la encuesta evidencia una falta de confianza de la ciudadanía en los partidos políticos; que la política, los políticos y los partidos es uno de los cuatro principales problemas tanto para valencianos en particular como en el dato de encuestados estatal; que la corrupción ni ha aumentado ni disminuido en el último año aunque, si bien, ha crecido más que reducido (con diferencias notables entre España y la Comunitat Valenciana donde la sensación de aumento es menor) y que aunque la sensación de que la corrupción es muy amplia, a nivel personal la experiencia directa es muy baja.

Pero vayamos por pasos. Por empezar por el dato dado anteriormente. La encuesta preguntó qué porcentaje de profesionales de cada grupo podrían ser corruptos. De estos, los más perjudicados fueron los políticos. Los valencianos preguntados situaron la media en el 58 % de sus representantes públicos como corruptos; la media estatal fue algo más alta, 60,5 %. Le siguieron los empresarios (46,4 % en la Comunitat Valenciana, 47,6 % en España). Luego los funcionarios, según el cual, los valencianos creen que el 37,8 % de estos trabajadores públicos son corruptos por el 39,4 % que se considera en la media estatal. Por último, la ciudadanía valenciana y la española se ve a sí misma igual de corrupta: un 36 % lo son (somos).

Sin embargo, una cosa son las percepciones sobre el resto y otras sobre la experiencia propia. Así, el 95 % aseguró que en los últimos tres años ni un solo funcionario le ha pedido dinero o regalos a cambio de realizar alguna acción administrativa. Es decir, la gran mayoría no había tenido una experiencia personal directa con un acto de corrupción de pequeña escala con la Administración pese a que la consideración es que un tercio de estos trabajadores públicos son corruptos.

Más dispuestos a denunciar

En esa diferencia entre la percepción general y la acción particular hay un dato que llama la atención en el caso valenciano respecto a la muestra estatal. Así, al ser preguntados por razones para no denunciar la corrupción, un 25 % de los valencianos encuestados dijeron que siempre denunciarían los casos de corrupción por el 17 % en la media estatal. Esta es lo que se llama una "respuesta espontánea", que no se da entre las opciones como "no valdría la pena" (que indicaron el 25 %) o "porque a veces nos vemos obligados a hacer lo incorrecto" (que señaló el 17 % de los encuestados a nivel estatal y el 14 % valenciano). ·"Es muy significativa y muy ilusionante, algo está ocurriendo en la sociedad valenciana", explica el catedrático de Ciencia Política, Fernando Jiménez, y coautor del estudio.