"En el aeropuerto se desató el caos y no sabían qué hacer con tanta gente"

La intensa nevada que cayó el domingo por la tarde en Londres colapsó los aeropuertos de la capital inglesa, con más de cien vuelos cancelados, y dejó a un buen número de turistas valencianos ‘atrapados’. Es el caso de Gorka y Claudia, dos profesores de educación secundaria y primaria, respectivamente, que han tenido que alargar su estancia en la ciudad más grande de Europa a causa de la nieve, que comenzó a caer sobre las 15.30 horas del domingo, cuando los tres principales aeródromos (Gatwick, Heathrow y Stansted) estaban repletos de pasajeros españoles tras la larga semana de puente.

“Vinimos de miércoles a domingo y teníamos que coger el vuelo de regreso a las 17.30 horas. Empezó a nevar cuando estábamos en la zona de embarque y pronto se empezó a rumorear entre la gente que no íbamos a salir”, explica Gorka, de Sagunt. Las nevadas son relativamente inusuales en Londres y cuando lo hace, resulta un incordio para los londinenses. La ciudad se colapsa por completo, ya que sus servicios públicos no están preparados para soportar nevadas y resulta difícil desplazarse por la ciudad. Es lo que sucedió el domingo. “Estuvimos un par de horas sin que nadie dijese nada, hasta que un empleado de la compañía (Easy Jet), vino a informarnos que el avión hacia València no iba a salir porque se habían cancelado todos”, afirma Gorka desde un punto céntrico de la ciudad.

Lo que ocurrió a continuación, relatan los dos valencianos, fue un caos generalizado en el aeropuerto. Un colapso en toda regla. “Se desató el caos, nos llevaban de un sitio a otro, no funcionaban las escaleras para volver a la zona de salidas… Cuando llegamos al área de las maletas, sólo funcionaba uno. Era un desastre. Las maletas llegaban nevadas, tal cual las iban sacando de los aviones, y todo iba muy lento”, narra el profesor saguntino.

Según los dos turistas valencianos, la nevada pilló por sorpresa a todos. “Lo que sabemos, porque así lo dicen los británicos, es que no se esperaba una nevada como esta y les cogió con poco margen. Pero no sé si es eso o pocos recursos”, añaden.

Con esperas de horas para coger un taxi, Claudia y Gorka optaron por esperar al tren para volver a la City. La compañía aérea, desbordada, les envió un mensaje para pedirles que se buscasen alojamiento “en hotel de 3 estrellas” o más bajo y que ya cubrirá posteriormente. Tienen previsto regresar hoy martes, pero de momento ese vuelo está cancelado. “Nosotros encontramos avión porque lo gestionamos rápido, pero otros han tenido que viajar a Manchester y volver vía Alicante. Otros se van por Sevilla otros no pueden volver a València hasta el jueves”, explican.

La nevada, dicen, fue severa, pero duró poco tiempo. “Nevó mucho en poco tiempo, pero no hay más de 5 centímetros. Hacía mucho frío, porque el vuelo anterior a València salió con 4 horas de retraso porque había hielo en la pista”.

Claudia y Gorka recuerdan dos casos especialmente “duros” en medio del caos de Gatwick. “Había una mujer que tenía la medicación en la maleta y no le daban respuesta, y también había un niño sin piernas que tuvo que esperar 5 horas para recuperar la silla de ruedas”.

Una familia de La Safor viajaba también en ese Easy Jet . Tal como narraron a À Punt, después de más de una larga espera, les cancelaron la salida. Montse contó en À Punt una odisea de más de 24 horas en Gatwick, donde pasaron la noche sin que la compañía les diera ninguna indicación ni información oficial. El niño tuvo que dormir en el suelo. «Nos llevaron cómo una manada a su punto de información. Hemos encontrado un vuelo a Fuerteventura y, desde allí, uno a València. No sabemos si finalmente saldrá, pero al menos tenemos algo», explica Montse.

Más de cien vuelos cancelados

En total, el domingo se cancelaron 4 vuelos entre los aeropuertos de Manises y los londinenses, tres con llegada a València y uno a la inversa. Ayer lunes, se anularon otros cuatro, aunque en este caso no está confirmado que fue a causa de la nevada. Hubo una cancelación de un vuelo València-Manchester, otro con destino a Stanted y dos (ida y vuelta) entre el aeropuerto de Gatwick y València, este a primera hora de la mañana. En total, se han cancelado más de cien vuelos por el mal tiempoo.

La Policía británico confirmó ayer, mientras, el fallecimiento de tres niños de ocho, diez y once años de edad que cayeron el domingo a las aguas de un lago helado en cerca de Solihull, en Inglaterra. Un cuarto menor, de seis años, permanece ingresado en estado crítico.