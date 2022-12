Podem gana la primera 'batalla' a EUPV para liderar la confluencia

No todo lo que pasa en Madrid, como concepto de política estatal, es replicable 300 kilómetros al este, en la Comunitat Valenciana. Mientras en España el avance de Sumar ha supuesto que Podemos vea amenazado el liderazgo de la izquierda alternativa al PSOE; en tierras valencianas, Podem ha tomado ventaja para encabezar la candidatura de este espacio, si bien, sin Compromís.

Con Sumar descartada para las elecciones autonómicas y municipales y con Compromís esquivando la posibilidad de una confluencia con lo que en 2019 era Unides Podem, los integrantes de esta coalición hace cuatro años, Esquerra Unida y Podem, parecen condenados a entenderse. Y como ocurre a nivel estatal, más que una diferencia ideológica, está quién se pone a los mandos de la posible papeleta.

Ambas formaciones tienen desde hace dos semanas a sus respectivos aspirantes a la Generalitat para las próximas elecciones de mayo. Héctor Illueca y Rosa Pérez Garijo son los elegidos por parte la militancia de cada una de las organizaciones para encabezar su papeleta. Las negociaciones no han empezado ni empezarán hasta finales de enero, pero las primarias han permitido a los morados imponerse en la primera batalla a EU por liderar esta posible unión.

Tanto en participación total como en votos particulares, el partido de los círculos e Illueca como candidatable superan a EU y Pérez. Así, el vicepresidente segundo de la Generalitat recibió en la primera semana de noviembre (cuando se celebraron las votaciones telemáticas) 3.278 votos que lo refrendaron como el candidato morado para mayo de 2023. Pérez, por su parte, ha recibido entre votos telemáticos y presenciales (se habilitaron sedes el domingo) 747 votos como candidata a la Generalitat. Cuatro veces menos.

Pero no solo en el voto a los dos principales nombres se imponen los morados. También lo hacen en la participación general. Una de las diferencias del proceso de ambos partidos es que mientras que en Podem no ha habido candidatura alternativa a Illueca, Pérez Garijo sí que ha tenido que confrontar con la concejala de Cheste, MªÁngeles Llorente, logrando casi el 70 % de los votos. Esta 'disputa' interna hace que el total de militantes que participaron en las primarias de EUPV sea de 1.085 frente a los 3.597 de Podem.

Esta diferencia entre ambas formaciones es una primera victoria para los 'podemistas' en un partido que todavía no se ha empezado a jugar. Ya llegarán las negociaciones a finales de enero, pero los morados empezarán con el marcador a favor. Esta mayor participación interna es una demostración de músculo para reivindicar el liderazgo en el espacio de la izquierda alternativa que es muy probable que se ponga encima de la mesa.

"Necesitamos a Podemos liderando candidaturas amplias", dijo en mayo la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un acto en València. En los últimos meses las intervenciones de las principales dirigentes de los morados es reivindicar el papel protagonista de la formación en este espacio. "La única fuerza que puede canalizar el dolor social y garantizar gobiernos progresistas se llama Podemos", dijo Illueca a principios de mes.

Las referencias tienen puesta la mirada en el pulso estatal donde las tensiones en el espacio de la izquierda alternativa al PSOE van en aumento. La aparición de la plataforma Sumar de Yolanda Díaz ha alterado el tablero y está provocando una importante pulsión por ver qué espacio toma cada actor político dentro de una posible candidatura conjunta. Son las continuas peticiones de respeto de los morados a la vicepresidenta.

En la Comunitat Valenciana se mira de reojo lo que ocurre en el resto del Estado, porque siempre la radiación de Madrid siempre influye, pero las relaciones no son ni mucho menos como las que hay en la capital. El ambiente es bien diferente, no hay declaraciones públicas poniendo en duda la confluencia y, además, los números (con la barrera del 5 % como limitante para entrar en las Corts) ejercen de motivación y advertencia ineludible. Eso no significa que la confección de listas y todo lo que lleva implícito una candidatura conjunta vaya a ser sencilla.

Y en estas, con sus primarias, Podem ha demostrado su fuerza. Aunque quiénes podían votar en cada caso es también relevante para mostrar ese nivel de implicación. Mientras que en el caso de los morados lo podían hacer los "inscritos verificados", aquellas personas que no solamente se apuntaron como simpatizantes del partido sino que además escanearon su DNI, en EUPV los requisitos eran algo más restrictivos: la mayor parte del censo eran afiliados, gente que paga una cuota, mientras que una reducida parte eran simpatizantes, que solo tenían que estar inscritos.

Así, la participación en las votaciones internas es un dato que muestra el músculo de cada organización más que la supuesta base de militantes que comunica cada formación. Según los datos aportados por cada partido, en EU rondarían los 2.000 (por lo que en sus primarias habría participado poco más del 50 %) mientras que en Podem supera los 5.500 (por lo que su participación en las pasadas primarias fue del 66 %). Sin embargo, todo está abierto a las futuras negociaciones. Un gol no significa ganar el partido.