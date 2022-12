La reforma del delito de malversación pactada por ERC y el PSOE ha dejado solo al PSPV en las Corts. Ni los socios de gobierno ni mucho menos la oposición han mostrado su apoyo a la medida que 24 horas antes ya recibió la reprimenda del director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares. Ni siquiera Unides Podem, con quien comparte gobierno no solo en la Comunitat Valenciana sino también en España, ha defendido la reforma.

La medida acordada en el Congreso la ha aprovechado el PP que ha presentado una declaración institucional mostrando el rechazo de las Corts a este cambio en el Código Penal. No saldrá adelante porque por mucho que los morados se hayan desmarcado del pacto o Compromís lo haya criticado no parece probable que los tres partidos que conforman el Botànic den su apoyo contra una acción llevada a cabo por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. "La izquierda está arrodillada ante Sánchez", criticó la síndica 'popular', María José Catalá.

"Es curioso que al PP se le llene la boca de hablar de malversación", le ha replicado la portavoz parlamentaria de Compromís, Papi Robles, señalando que fueron representantes de esta formación en la Comunitat Valenciana como Rafael Blasco los que fueron condenados por este delito. Pero que no apoyen la declaración institucional de los 'populares' no significa que estén a favor de la medida que plantea el Gobierno.

"No es una buena propuesta", ha expresado Robles al respecto del pacto entre ERC y socialistas. En este sentido, ha asegurado que la coalición valencianista tiene "una lucha férrea para que el dinero público vaya a lo que toque" y que, por ello, "no estamos de acuerdo en cualquier reforma que reduzca las penas por malversación". Hay que recordar que una parte del caudal político de Compromís ha sido por su denuncia de la corrupción de los gobiernos del PP.

De perfil se han puesto en Unides Podem en una posición similar a la que la formación ha adoptado en el Congreso. Los morados apoyarán la propuesta para cambiar el delito de malversación y separar aquellos casos en los que hay enriquecimiento personal o no. "No vamos a bloquearlo", ha expresado Pilar Lima, sindica del grupo, ya que ha considerado que esta reforma se encuentra dentro de un "acuerdo global". Pero ha dejado claro que ellos no han participado en el acuerdo, desmarcándose al máximo de este.

Y entre las críticas más duras de la oposición ("es un insulto a todos los demócratas", ha expresado la portavoz adjunta de Ciudadanos, Mamen Peris) y la distancia puesta por los socios, el PSPV defendió la medida, pero siempre con una "línea roja": que no beneficie a los condenados por corrupción. "Queremos que los corruptos no vean mejorada su situación. Es una línea roja. Que no suponga ningún beneficio para los condenados por corrupción", ha expresado la síndica de los socialistas, Ana Barceló, quien, además, ha aprovechado para criticar que la agenda PPCV "es la agenda de Génova", es decir, que no tiene proyecto propio valenciano.