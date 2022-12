El sindicato médico CESM va a llevar ante el Tribunal Supremo su denuncia contra la Conselleria de Sanidad por no haber dotado de suficiente material de protección al colectivo de galenos durante los primeros compases de la pandemia de covid. El paso lo van a dar después de que el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana (TSJCV) haya admitido los recursos de casación presentados por el sindicato contra las sentencias del Alto Tribunal Valenciano que desestimaban las demandas contra la administración, eximiéndola de cualquier responsabilidad.

Cabe recordar que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) dictó en octubre tres sentencias en las que eximía a la Generalitat de indemnizar por daños morales a los profesionales sanitarios por la falta de material y equipos de protección frente a la covid-19 entre los meses de marzo y junio de 2020 porque adoptó una serie de medidas para minimizar los riesgos y no consideraba que adoptaran una "actitud pasiva". La sala estimaba así los recursos de suplicación interpuestos por la Conselleria de Sanidad contra las sentencias dictadas por los juzgados de lo Social de Alicante, Benidorm y Valencia que sí dieron la razón al Sindicato Médico.

Ahora y según ha anunciado esta mañana el sindicato, el TSJCV ha admitido el recurso de casación que formularon contra estas sentencias a favor de la Generalitat, "y emplaza al Sindicato Médico para que en el plazo de quince días proceda a su interposición ante el Tribunal Supremo. Por ello, se va a proceder a presentar los correspondientes argumentos para su admisión y tramitación". Desde el sindicato esperan que el Alto Tribunal dicte nuevas sentencias "por las se estimen y sea reconocido que aquellas imágenes de médicos, y otro personal sanitario, cubiertos por bolsas de basura, con batas caseras y recicladas, sin mascarillas, etc.., no se puedan volver a repetir y no puedan quedar impunes", apuntan desde el sindicato.

"Nos congratulamos que, con estas resoluciones, tengamos la oportunidad de que el Tribunal Supremo, revoque y a su vez reconozca la grave vulneración de los derechos que como trabajadores sufrieron los médicos", añadieron las mismas fuentes.