"El valenciano no puede ser un requisito (para ejercer como médico) sino un mérito a valorar". Con estas palabras la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, Mercedes Hurtado, rechazaba esta tarde el que se imponga el conocimiento del valenciano como requisito lingüístico en el ejercicio médico, tal como se ha hecho en otras comunidades autónomas.

Hurtado hacía estas declaraciones apenas un día después de que el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, anunciara en una entrevista en À Punt que si el Gobierno del Botànic sigue una tercera legislatura este seré el objetivo.

Para Hurtado (que comparecía ante los medios para presentar el balance anual del colegio), "lo importante era entenderse con el paciente" que tenía "el derecho" a expresarse en la lengua de su elección pero no exigir al médico "un nivel superior".

Además, la presidenta pedía a la Conselleria de Sanidad que "entrara en razón" y rectificara el baremo de méritos que regirá la próxima oposición de consolidación (por la que se quieren regularizar más de 9.000 plazas ocupadas de forma temporal) ya que tener el nivel superior de valenciano puntuaba entre los sanitarios tres veces más que tener una tesis doctoral, uno de los motivos que llevaron a los sindicatos a rechazar el baremo.

"No puede estar más valorado que una tesis, eso no puede ser, que la conselleria entre en razón y lo retire, no puede estar por encima", añadía Hurtado

"Hay muchas cosas solucionables sin huelga"

Preguntada sobre la huelga de médicos convocada por el sindicato CESM para los próximos 17 y 18 de enero, la presidenta del colegio profesional ha reconocido que le parece "bien" la convocatoria de este sindicato para "denunciar condiciones laborales" pero ha evitado dar el apoyo explícito de la institución como sí ha hecho el colegio de Alicante.

"Cada colegio tiene su modus operandi, estamos por el diálogo y hay muchas cosas solucionables sin pasar por una huelga que además con las necesidades de atención que tienen los ciudadanos va a dejar a muchos sin atender", ha dicho Hurtado. La presidenta de los médicos ha puesto en duda, de hecho, el seguimiento que realmente vaya a tener la huelga. "Somos muy vocacionales y nos cuesta mucho hacer huelga", ha insistido.

Por otra parte, la presidenta del colegio de Médicos ha vuelto a insistir en la carencia de profesionales pese al aumento de la plantilla sanitaria en 6.000 profesionales acometido este año. "Siguen siendo pocos y encontrarlos todos de golpe es una labor de fondo muy grande", lamentó la presidenta recordando que no se estaba haciendo la labor que llevan años demandando desde el principio, las universidades, el MIR y las plazas de residencia.

Falta de reemplazo para los que se jubilan

En su balance anual, desde la institución volvieron a recordar que en los próximos años se van a jubilar más médicos de los que entrarán y que esta circunstancia va a agravar la falta de profesionales que ya hay. Hurtado ha dado datos: "En los próximos cinco años y según el cálculo del colegio, 2.411 médicos en activo (el 17 % de los de la provincia) estarán en edad de jubilación" y en los últimos cinco años "solo hemos incorporado 2.038 médicos residentes desde nuestras universidades. El déficit es evidente". La cifra se dispara al 27 % de los médicos valencianos en activo si hablamos a diez años vista.

Por otra parte, Hurtado quiso destacar el volumen de agresiones a médicos que se registran anualmente en el colegio. Desde el pasado mes de marzo y hasta diciembre han sido 22, siete menos que en el mismo periodo del año pasado. "La mayoría son verbales pero también físicas y son la punta del iceberg, somos autoridad pública y la agresión a un médico está penada por ley. Alentamos a los compañeros a que no se callen", añadió.