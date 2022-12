El Consell y Baleares apelan a una "vía mediterránea" frente al ruido de Madrid

Muchas cosas han cambiado desde la primera cumbre bilateral entre la Comunitat Valenciana y Baleares celebrada hace apenas año y medio. En aquel primer encuentro en Palma la pandemia era todavía una emergencia prioritaria y no se había desatado una guerra en Europa, con sus consiguientes efectos sobre el precio de la vida. Sin embargo, un asunto se mantiene inamovible en la agenda valenciana pese a virus e invasiones: la reforma del sistema de financiación autonómica.

Aunque el tema no aparecía en ninguno de los paneles del programa, el cambio de modelo de financiación no tardó en abrirse paso y el arranque del encuentro sirvió para que la Generalitat afiance al Govern balear como aliado para la causa.

El ‘fichaje’ es relevante, ya que se trata de una autonomía que acaba de ver mejorada su situación tras el reconocimiento del factor insular por parte del Gobierno central, lo que eleva la llegada de recursos al archipiélago. Un giro que sin embargo no impide al Govern balear seguir apostando por la reforma del sistema: «Estamos por encima de la media [en fondos percibidos del sistema de financiación], pero eso no quiere decir que no haya que afrontar el debate», mantuvo el conseller de Modelo Económico de Baleares, Iago Negueruela.

Un debate que tanto Negueruela como el conseller de Hacienda, Arcadi España, reclamaron acometer desde el diálogo y la empatía y alejados de la «fuerza centrípeta» que ejerce Madrid, lo que el responsable de las finanzas de la Generalitat bautizó ayer como la «vía mediterránea». Una revisión de la ‘vía valenciana’ tan utilizada por el president Ximo Puig y que ahora el Consell extiende a Baleares por los muchos paralelismos que, según destacaron, existen entre ambos territorios.

Más allá de los evidentes lazos socioculturales, los responsables de las administraciones valenciana y balear incidieron en la apertura de la cumbre bilateral en que ambos gobiernos, pese a ser multicolor, han logrado implementar sus políticas pactando y sin el «ruido» y la «crispación» que domina los debates dentro de la M-30. Una fórmula, la del diálogo social, que se convirtió en una de las grandes reivindicaciones de la Generalitat y del Govern balear.

Ese modelo de «diálogo y consenso» en un contexto de alta tensión política en el ámbito estatal es el que, según Arcadi España, ha servido para convertir a la Comunitat Valenciana y a Baleares en «referentes» a nivel nacional por su gestión de la crisis sanitaria y que ahora se quiere exportar para lograr la reforma del sistema de financiación bajo las mismas premisas.

«Somos gobiernos plurales pero estables», defendió el conseller valenciano después de unas semanas tensas en el seno del Botànic por la velocidad de despliegue de las renovables. Admitió que, como se viene evidenciando en el tramo final de la legislatura, existen «debates profundos» en el Consell pero que estos se abordan «desde el diálogo» y «dentro de los límites del marco democrático».

En esa línea sosegada, España apostó por abordar la reforma de la financiación desde el prisma de la «igualdad» entre españoles y no de la «confrontación entre territorios». «Lo anormal es la permanente confrontación y la violencia verbal. Habría que rebajarla porque discutiendo no avanza un país. Se avanza acordando, somos ejemplo de eso», resumió el conseller de Hacienda.

Apuntan al PP por el bloqueo

Aunque España y Negueruela asumieron que alcanzar el pacto es una responsabilidad de todas las autonomías y no solo del Gobierno central, los dos afearon la actitud de «bloqueo» del PP y pidieron «responsabilidad» al principal partido de la oposición. «Vemos partidos que no quieren sentarse a negociar», dijo el balear en referencia al partido de Alberto Núñez Feijóo, a quien le exigió «seriedad» y enterrar la «crispación» para consensuar reformar en un asunto que consideró «una parte estructural» del Estado del bienestar.

Por su parte, Arcadi España hiló la necesidad de acometer la reforma de la financiación con la de ahondar en la descentralización del Estado: «El Estado descentralizado ha demostrado que funciona», aseguró apoyándose en la experiencia pandémica.

Un punto en el que le respaldó Negueruela: «Desde la periferia hemos sido capaces, junto a los agentes sociales, de explicar al Gobierno las medidas que necesitábamos, haciendo entender las peculiaridades de cada territorio». Algo que ha propiciado que ahora «el motor de la recuperación haya girado hacia el Mediterráneo» y que ha demostrado que «otras comunidades somos capaces de liderar la recuperación».

Esa capacidad de las autonomías para bajar más al detalle en las necesidades específicas de cada territorio también fue reivindicada por Arcadi España, que defendió que «sin un gobierno autonómico Volkswagen no hubiera llegado a la Comunitat Valenciana», ya que pese a que el Perte es de gran ayuda, la iniciativa, recordó, fue «autonómica».

La reforma de la financiación fue también exigida por los agentes sociales, que tuvieron voz en el segundo panel del acto de ayer. El presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro, destacó que es «un tema estrella» en la bilateral entre estas dos comunidades y en la línea de consenso marcada por España y Negueruela apuntó que no se busca una «solución exclusiva» para el caso valenciano sino una solución «para todas las comunidades» y para la deuda de la Generalitat.

Con la C. Valenciana convertida en epicentro de la batalla electoral, Navarro reclamó a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo, que estarán en Valencia los próximos días, que «se fajen» en solucionar el «problema» de la financiación, una responsabilidad que atribuyó a «este Gobierno y a los anteriores, de distinto color» pero que deberán resolver los «futuros gobernantes». El líder de la patronal criticó el silencio de Pedro Sánchez del año pasado, cuando omitió el tema en el congreso nacional del PSOE celebrado en València, y le demandó un «compromiso firme» para cambiar el sistema.

La secretaria general de CC OO-PV, Ana García Alcolea, destacó la importancia de que se cambie «ya» el modelo de financiación, caducado desde 2014, y el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, indicó que la reforma del modelo de financiación «ni funciona ni funcionará» porque hay una política en el ámbito estatal «absolutamente disparatada, llena de confrontación», que impide que debates como este se puedan abordar.