Puig evita la estela de García-Page

El socialismo valenciano no escapa de las tensiones por la reforma del delito de la malversación en la que Pedro Sánchez se ha embarcado de la mano de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). No obstante, el secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha evitado en los últimos días pisar el camino que abrió su homólogo manchego, Emiliano García-Page, que vuelve a enarbolar la bandera de los críticos con la línea de Moncloa, en especial en lo que toca al asunto catalán.

La distinta percepción sobre la cuestión catalana es uno de los motivos por los que Puig, sin estar de acuerdo al 100 % con el cambio en la malversación, vuelve a alejarse de la estrategia de Page y Javier Lambán, los barones más proclives a los bastos contra el presidente del Gobierno. Puig, que apoyó sin reparos la reforma de la sedición, se ha mostrado mucho más frío con respecto al cambio en la malversación por los efectos que puede tener sobre condenados en casos de corrupción, en los que la C. Valenciana ha sido protagonista estelar. «El president entiende y comparte la audacia de Sánchez para relajar la tensión en Cataluña, pero tiene sus dudas sobre el manejo de los tiempos y las formas», asegura a este diario un colaborador cercano de Puig. Se refiere a la vía exprés por la que se prevé ejecutar la reforma y a la imagen que se ha transmitido de contraprestación a medida por el apoyo de ERC a los presupuestos. «Para nosotros, lo fundamental es que no haya ningún debilitamiento en la lucha contra la corrupción», añade.

Sin embargo, Puig, que sí se posicionó abiertamente por reformar la ley del ‘solo sí es sí’ (es un proyecto de un ministerio en manos de Podemos), ha preferido un perfil bajo en este debate. Se trata también de elegir los focos de confrontación con el Gobierno y el líder del PSPV ha dejado evidencias ya de que prefiere no gastar munición con asuntos no estrictamente valencianos. Cuestión de institucionalidad, un concepto al que recurre con frecuencia el jefe del Consell y que significa en este caso respetar el ámbito de decisiones de Sánchez, aunque no terminen de gustar.

La vía del choque directo la reservaría así para asuntos directamente valencianos, según las fuentes citadas. Como en el caso de la modificación de lo acordado sobre el trasvase Tajo-Segura, añaden. Se refieren al informe de la Generalitat contra una posible reducción del caudal ecológico del Tajo.

En la posición de Puig juega también, claro, el calendario, a unos días de la visita de Sánchez para un acto grande en València, con la presentación de todos los candidatos de grandes ciudades de España. Con todo, «el ruido» de esta reforma preocupa a Puig y los suyos, interesados en una precampaña y campaña lo más valencianas posibles. Son conscientes (lo han vivido en el pasado) de que el desgaste de la marca PSOE que emana del hervidero madrileño puede alcanzar al proyecto valenciano por mucho que el president se afane en una línea propia y no seguir la de Sánchez ni la de Page. La oposición también sabe de esos efectos y así insiste en definir al PSPV como una «sucursal del sanchismo».