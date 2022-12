A cinco meses de las elecciones, los partidos de la izquierda valenciana (Pspv, Compromís, Podem y Esquerra Unida) se han comprometido a incluir un "porcentaje significativo" de personas de origen migrante en sus listas electorales del año 2023. PP y Ciudadanos, por su parte, aseguran que incluirán medidas para el colectivo.

Es uno de los compromisos del primer debate centrado en la política migratoria valenciana organizado por la Escuela de Ciudadanía de Jovesolides con todos los partidos con representación parlamentaria en les Corts Valencianes.

En el acto participaron José Muñoz, secretario de organización del PSPV-PSOE; Miguel Barrachina, presidente del Partido Popular de Castellón y coordinador de campaña; Adrià Sisternes, de Compromís; Mamen Peris, portavoz adjunta de Ciudadanos; Pilar Lima, coordinadora autonómica de Podem; y Estefanía Blanes, responsable de política institucional de Esquerra Unida del País Valencià. Todos desgranaron sus propuestas en diversos ámbitos para el colectivo migrante, que en la Comunitat Valenciana representa el 15% de la población sin contar a las personas ya nacionalizadas.

Todos los partidos prometieron introducir en sus programas electorales 'Las 15 medidas para la inclusión de personas migrantes en el ámbito político de la Comunitat Valenciana’ elaboradas en el seno de esta organización.

Además los partidos de izquierda aseguraron que incluirán en sus listas para Les Corts y Ayuntamiento “un número representativo de personas de origen migrante” para corregir la infrarrepresentación del colectivo en las instituciones públicas.

Ahora mismo, solo dos diputadas del parlamento valenciano son de origen migrante aunque para ser representativa, "15 de los 99 escaños de la cámara autonómica deberían estar ocupados por personas de origen extranjero", explica la entidad.

Los migrantes piden paso en política

La gerente de Jovesólides y directora de la Escuela de Ciudadanía, Boutaina El Hadri, que presentó el acto y moderó el debate junto a Víctor Pool de Poder Migrante, manifestó que “por fin las personas de origen migrante vamos a ocupar el espacio que nos pertenece en esta sociedad”. Aseguró que "vamos a estar en las próximas listas electorales y a ocupar cargos de representación en las instituciones públicas en la próxima legislatura”, ha reivindicado.

El Hadri se dirigió a todos los representantes políticos para llamar su atención sobre esta realidad. “Mírenos, estamos aquí, acérquense a nosotras, no somos extraterrestres, existimos. Si quieren nuestro voto, el voto migra, van a tener que hacer los deberes, no dejen que nuestros hijos sientan que éste, su país, no les pertenece”, dijo.

El Hadri también recordó que estamos “en un momento decisivo ya que quedan apenas cinco meses para los comicios y es ahora cuando están ultimando sus listas electorales y los programas”. En la Comunitat Valenciana están empadronadas 750.000 personas extranjeras, representan un 15% de la población, lo que convierte a la Comunitat Valenciana en la tercera autonomía con mayor presencia de población extranjera, sin contar las personas ya nacionalizadas o en situación irregular. “Más de 200.000 personas migrantes podrán votar en las próximas elecciones, que pueden ser decisivas o indiferentes”, ha finalizado.