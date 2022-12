La emancipación juvenil se estanca en la Comunitat Valenciana

El zarpazo a la emancipación se atenúa pero sigue siendo profundo. La cifra de jóvenes que consiguen irse de casa de sus padres se eleva un poco respecto al semestre pasado, pero la Comunitat Valenciana sigue a la cola de España, última en el ránking por autonomías. Así, el 13,4 % de las personas menores de 29 años vive independizada en los primeros seis meses de 2022, 1,54 puntos porcentuales más que en el segundo semestre de 2021. El dato es más sangrante si se compara con el que había antes de la pandemia de covid-19: al término de 2019, la tasa de emancipación valenciana era del 19,0 %, lo que supone 5,4 puntos más que ahora.

Son los datos publicados este jueves en el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), que respecto a la C. Valenciana analiza que "esta escasa emancipación residencial era antagónica con la mejoría que se dio en las condiciones generales de empleo". Es decir, la emancipación no se logra recuperar al ritmo del empleo y los jóvenes están permaneciendo en el hogar familiar, en parte porque muchos de esos empleos no proporcionan la seguridad suficiente y también por el aumento descontrolado de los precios de la vivienda. En concreto, en el primer semestre de 2022, había un 21,85 % más de personas jóvenes trabajando respecto al dato anterior. Y, además, se redujeron la temporalidad y el trabajo a tiempo parcial. Pero a esa mejoría en el empleo no la acompaña, ni de lejos, la emancipación, con un desajuste de veinte puntos entre lo que crece un apartado y el otro.

Es la primera vez que la tasa de emancipación sube desde la pandemia, tras tocar fondo con un 11 % hace seis meses

"La cuestión era que el salario medio que percibía la mayoría de las personas jóvenes que conseguían ocupar un puesto de trabajo era claramente insuficiente para afrontar la compra o el alquiler de una vivienda libre", recalca el CJE sobre el contexto valenciano. Según apuntó el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y contó Levante-EMV en noviembre, arrendar una habitación en casa compartida en València ascendía a 400 euros, e incluso había setenta casos de dormitorios en viviendas compartidas listados por encima de los 600 euros. "Una coyuntura económica favorable a corto plazo no se traduce inmediatamente en un repunte de la emancipación residencial", destacan los responsables del Observatorio.

La situación mejora entre los jóvenes de 30 y 34 años, que sí que logran alcanzar, al menos, la media española, por encima del 60 %.

Otra realidad antes de la covid

Parece mentira que hace solo tres años, el pasado 2019, la realidad fuese tan distinta a la de ahora. La C. Valenciana ocupaba uno de los primeros puestos del ránking de emancipación juvenil por autonomías con aquel 19,0 %. Casi dos de cada diez jóvenes se emancipaban antes de los 30 años. El impacto de la crisis del covid y, más tarde, del actual ritmo inflacionario de la vivienda es palpable. El primer semestre de 2020 ya se vio una reducción de casi dos puntos, con el 17,3 % de tasa de emancipación. Un año después, eran solo el 13,7 %.

El desplome parece haber tocado fondo entre enero y junio del presente año, puesto que 2021 cerró con una tasa de independización del 11,86 %. De dos de cada diez jóvenes se pasó a apenas uno de cada diez en cuestión de dos años. La curva vuelve a ir hacia arriba. En los próximos meses puede ayudar que los 21.400 jóvenes a quienes les falta cobrar el bono del alquiler, lo hagan.

Sin embargo, el porcentaje sigue siendo menor que el de la media estatal (15,9 %) y, por supuesto, queda muy lejos la media europea (32,1 %), una quimera para todo el país.