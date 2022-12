Fa unes hores he rebut la trista notícia de la mort, després d’una llarga malaltia, del retor, històric militant veïnal i humanista Julio Ciges Marín. Els últims 28 anys ha sigut retor de la parròquia Immaculada de Vera, en el barri de la Malva-rosa de València, on només aplegar es va fer soci de l’Associació de Veïns.

La seua marxa ens deixa orfes a aquelles persones que el vam conèixer als inicis del anys setanta, quan va ser destinat en 1973 com a vicari de la parròquia del barri Sant Marcel·lí, càrrec que va exercir fins a 1985. Cal recordar que aquells van ser uns anys convulsos en la història recent d’Espanya i decisius per al futur del barri Sant Marcel·lí. La seua presència va suposar l’arribada d’aire fresc a un barri on hi havia persones i grups que començaven a prendre consciència de l’estat d’abandonament històric del barri per part de les administracions públiques, però que intentaven revertir eixa situació de forma aïllada.

Julio va alentir no sols la formació religiosa de les persones cristianes que per la seua vocació li corresponia, també i sobretot es va preocupar de la formació humana dels veïns i veïnes amb les que anava contactant. Persona accessible i oberta, va promoure multitud d’iniciatives entre les que destacaria la creació de la Cooperativa de Consum “La Nostra” de la que va formar part de la Junta, una cooperativa que anys més tard va ser absorbida per Consum. Va crear diversos grups de formació social, política, autogestionaris, etc. en els que participaven persones de totes les edats, però especialment joves. En eixos anys de clandestinitat en que partits i sindicats estaven prohibits va obrir les portes del temple parroquial per a que Comitès d’Empresa com ara de Macosa, Ford, etc. es pogueren reunir sense perill de ser detinguts pels “grisos” la policia nacional d’aleshores. Sempre va tindre la porta de la parròquia oberta a aturats, persones necessitades, etc, sense fer cap tipus de distinció de creences, raça o condició social.

Més tard, en 1976, es va crear l’Associació de Veïns del barri on van confluir tant persones com col·lectius presents al barri, en un dels projectes en el que es va implicar Julio amb força. De fet, les primeres reunions de l’embrió de l’entitat veïnal, el seu primer domicili social i les reunions dels primers mesos, ja oficialitzada la seua creació, es van realitzar en els locals parroquials sense cap despesa per a l’entitat. En els primers anys de la transició el barri estava mal enllumenat i per això l’Associació Veïnal en algunes ocasions va promoure assemblees en carrers poc enllumenats. En una d’estes ocasions va aparèixer la policia i ens va obligar a dissoldre l’assemblea, aleshores Julio va obrir les portes de l’església i allí va continuar pacíficament “l’Assemblea de la Llum”. En tot cas eixa no va ser l’única ocasió en que va obrir les portes de l’església per a que es pogueren assembles en uns temps en que no hi havia llibertat de reunió ni d’associació o per a celebrar convocatòries veïnals que necessitaven d’un local més ampli.

Entre 1977 i 1985 vam coincidir ell i jo treballant en l’Associació de Veïns. En aquells anys jo era el president i Julio, tot i que ell no formava part de la Junta, participava activament en les reunions i assembles, escrivia habitualment en la revista o butlletí de l’entitat i durant anys va formar part activa de la potent i aguerrida Comissió d’Urbanisme de l’entitat, que amb majoria de dones i amb l’altruista col·laboració d’un arquitecte i d’un aparellador (arquitecte tècnic), en temps de l’alcalde socialista Pérez Casado, va aconseguir la remodelació del PERI (Pla Integral de Reforma Interior) del barri, ferramenta urbanística que va condicionar favorablement la posterior configuració i transformació del barri que va tindre lloc en les darreries del segle XX i en primera dècada del segle XXI. En aquest últim sentit va participar, fins i tot en reunions negociadores del PERI celebrades amb polítics i tècnics municipals. A més a més va participar de forma decidida en la reivindicació del Clavegueram, en la retirada dels grans munts de sorra i grava que una empresa d’àrids tenia en un solar a l’entrada del barri i en la reivindicació de transport públic, entre altres.

Para l’atenció que Julio, sent nascut a Anna, un poble de Canal de Navarrès, una comarca de predomini lingüístic castellà, sempre ha defensat decididament l’ús valencià en qualsevol àmbit. El seu pas pel barri Sant Marcel·lí va deixar una marca indeleble que encara hui perdura. La seua malaltia, que s’ha accelerat les últimes setmanes, no ha permès que el barri Sant Marcel·lí li haja rendit un més que merescut reconeixement. Això si, amb motiu del 40 aniversari del l’entitat veïnal, es va realitzar el documental “Sant Marcel·lí 1976-2016. Veus d’un barri” que recull diverses entrevistes a destacats militants que van passar durant aquells anys per l’Associació, voltes que dona la vida, per impediment del responsable de fer l’entrevista vaig tindre la sort d’entrevistar-lo jo. En eixa entrevista queda explicitat quines eren les seues prioritats a l’aplegar a la parròquia del barri Sant Marcel·lí, quines iniciatives va promoure i els motius per a fer-ho. Un document que a hores d’ara resulta una joia. En aquest sentit encoratgem a la Junta que presideix actualment l’Associació Veïnal a arrodonir aquella iniciativa amb algun reconeixement a títol pòstum.

Per acabar voldria fer-ne ressò de moltes de les persones de Sant Marcel·lí que el vam tractar durant els anys que va estar en el nostre barri expressant la nostra gratitud al retor, militant veïnal i humanista Julio Ciges.