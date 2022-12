Recibe el nombre de "atención temprana" porque cuanto antes, mejor. Sin embargo, cuando el pediatra o el neuropediatra deriva a la criatura al servicio de atención temprana, ésta se queda en una lista de espera que preocupa a las familias. En noviembre de 2022 esta lista estaba formada por 2.296 niños y niñas que deberían recibir una atención que no llega. No hay plazas. Quien puede pagar estas terapias de su bolsillo no duda en hacerlo pero, quien no, ahí se queda. A la espera.

Para reducir una lista de espera de más de dos mil niños y niñas, la Conselleria de Igualdad realizó una instrucción este verano (en el mes de julio) en la que limita el servicio a una sesión semanal inicial para todos los casos "negando así el tratamiento individualizado que siempre se ha llevado a cabo", aseguran desde la Asociación Valenciana Atención Temprana (AVAP). Y es que se limita el tiempo y también el profesional que debe atenderle ya que "sólo nos permiten que un profesional atienda cada caso por lo que debemos elegir si la criatura necesita psicología, fisioterapia, logopedia o estimulación general. Pero la atención temprana es un servicio integral. Por eso protestamos ante una instrucción que merma la calidad del servicio". Y es que, aunque de forma posterior se puede solicitar que se incremente el número de sesiones o de profesionales, esta petición debe ir justificada y debe contra con la aprobación de conselleria, "de forma que un equipo que no conoce al niño decidirá si necesita o no mejorar la atención que recibe", lamentan los profesionales. Manifestación de profesionales y familias Por todo ello, la protesta tiene fecha. Profesionales y familias se manifiestan mañana, sábado 17 de diciembre, a las 11 horas, en la plaza Alfonso el Magnánimo. La lista de espera es un talón de Aquiles para una conselleria que ha aumentado, y mucho, el número de centros y de plazas desde que asumió la gestión. En 2015 eran 35 CAT (Centro de Atención Temprana) y 1.476 trabajadores. En 2021 eran más del doble: 3.296 trabajadores en 60 centros. Sin embargo, esos mismos trabajadores están ahora en pie de guerra. Los trabajadores denuncian que el protocolo de derivación de Igualdad les supone mucha carga de trabajo y reclaman mejores ratios y más centros. Critican la nueva normativa que impone un número de atenciones mínimo a lo largo del año, y la necesidad de recuperarlas en las horas de atención indirecta (realización de informes, coordinación con los coles, visitas de los padres, etc). "Esta decisión quita autonomía a los trabajadores para organizar sus atenciones y el calendario como quieran y necesiten los niños”, afirman. Conselleria responde Conselleria, por su parte, explica que la finalidad de la Instrucción "es establecer un marco común de actuación con relación a las intervenciones que se realizan en los Centros de atención temprana sostenidos con fondos públicos. Todos los niños y niñas que requieren una prestación de atención temprana tienen el derecho de disponer de los recursos necesarios, en condiciones de igualdad y equidad, de forma gratuita y de calidad". ES decir, el objetivo es reducir la lista de espera y poder atender a quien hoy no recibe nada. Casi la mitad de los niños con autismo de menos de 6 años no recibe terapia Las mismas fuentes explican el procedimiento a seguir: "Para cada niño o niña y familia, una vez finalizada la valoración, se elabora un Programa Individual de Atención Temprana que recoge las aportaciones de los profesionales del centro y en el que se da participación a la familia. Este Programa se revisa semestralmente. La atención que se presta en los centros de atención temprana ha sido y sigue siendo individualizada, para el niño o niña y su familia, con un profesional de referencia y la posibilidad de recibir atención, según sus necesidades, por diferentes profesionales (logopeda, fisioterapeuta, psicóloga)". Desde conselleria también indican que la Instrucción ha introducido cambios "imprescindibles para la racionalización y planificación de las intervenciones, ante el incremento progresivo de la demanda de atención temprana", y con el objetivo de ofrecer servicio al mayor número de niños y niñas y sus familias. Así, se establece "con carácter general una sesión de intervención semanal, pudiendo el equipo de profesionales, tras la evaluación individualizada de cada caso y de forma justificada, proponer ampliar el número de sesiones. La media de sesiones de los centros ya era esta, una a la semana". Además, también se establece "un número mínimo de sesiones anual para cada centro, respetando el horario y jornadas laborales de los trabajadores según el Convenio mayoritario del sector. No hay un incremento de carga laboral. Los profesionales trabajan 35 horas semanales, y disfrutan de vacaciones escolares: verano (mes y medio), navidad, pascua y fallas. Realizan como máximo 5 sesiones (de 45 minutos) de intervención al día por profesional, lo que supone el 53 % de su jornada diaria". Plataforma Defensa TEA se suma a la protesta Desde la Plataforma Defensa TEA no han dudado en adherirse a la manifestación convocada por AVAP por la defensa de una Atención Temprana de Calidad. La Plataforma lleva años advirtiendo a la Consellería de que el sistema no funciona "pero no nos han querido escuchar". "Siempre hemos defendido que las terapias para los niños con TEA debían ser competencia de la Consellería de Sanidad. Llevamos luchando casi 5 años y seguimos esperando que el Consell ponga en marcha las medidas de la PNL firmada por todos los partidos políticos el pasado 14 de Febrero 2019 --y con los dos primeros puntos del decálogo firmado por todos los partidos políticos durante la última campaña electoral-- donde dice: 1. Qué la competencia de Atención Temprana para los niños con TEA o sospecha de TEA vuelva a la Conselleria de Sanidad 2. Qué se garantice el derecho de todas las personas con TEA a recibir las terapias especializadas y basadas en la evidencia científica que necesiten durante todo su ciclo vital" Es más, desde la entidad aseguran que durante estos últimos años "hemos venido denunciando las presiones que ha sometido la Consellería a los Centros de Atención Temprana con el único objetivo de reducir las listas de espera. Estas medidas han sido la imposición del 2x1, es decir atender a 2 niños por plaza, la imposibilidad de que los profesionales determinaran el número de sesiones necesarias según el niño/a, reduciendo a un máximo de 1 sesión por semana y las presiones para dar de alta a los niños con 4 años. Todo esto se ha traducido en la práctica en que cientos de niños/as de la Comunidad Valenciana han visto vulnerado su derecho a la Atención Temprana hasta los 6 años". "Nos alegra que por fin los profesionales planten cara a la Conselleria, aunque ya es tarde para muchos niños" "Nos alegra que por fin los profesionales planten cara a la Conselleria, aunque ya es tarde para esos niños que durante estos último años han sido dados de alta o simplemente no han tenido acceso debido a las listas de espera. Deseamos que esta manifestación sea realmente en defensa de la Atención Temprana y no sólo porque vean amenazadas sus condiciones laborales", concluyen.