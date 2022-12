Hace un par de años me enviaron la evaluación de un artículo sobre efectos del cambio climático presentado a una revista de impacto, en la que se cuestionaba que me hubiera referido al proceso actual de cambio climático como hipótesis de trabajo en fase de confirmación. Se me recomendaba eliminar esta expresión porque según el evaluador el cambio climático actual era una tesis demostrada en toda regla. Nunca modifique mi redacción inicial. El articulo lo publiqué en otra revista. Hoy en día sigo manejando la expresión “hipótesis de trabajo” en mis trabajos sobre cambio climático. Porque considero fundamental en todo proceso científico la comprobación de hipótesis, el contraste de opiniones, las lecturas múltiples sobre una cuestión, la necesaria visión crítica ante los hechos. Nadie duda de que en el clima terrestre está pasando algo. Y que las manifestaciones de esa alteración en algunas regiones como la mediterránea parecen contrastadas. Y que la participación del ser humano en estas variaciones parece cierta. La clave de todo, como hemos comentado en varias ocasiones, está en la modificación del Balance Energético Planetario y en el papel que las emisiones de CO2 de origen antrópico puede estar teniendo en ello. El geógrafo José Carlos González Hidalgo, de la Universidad de Zaragoza, ha publicado un ensayo esclarecedor para comprender lo que realmente es el cambio climático (¿Por qué lo llaman ciencia, si es otra cosa?, McGraw Hill); para conocer de primera mano el cálculo de los valores de radiación que componen dicho Balance Energético; para comprender el ciclo del carbono, su período de vida y su incidencia en la atmósfera nuestro planeta; para entender dos aspectos clave del actual proceso de cambio climático: el forzamiento radiactivo y la sensibilidad climática. Para valorar, en definitiva, el papel del CO2 natural y antrópico en el actual proceso de cambio climático. Y, sobre todo, para tener argumentos sólidos que eviten dejarse llevar por la corriente de moda en la que se ha convertido la tesis oficial del cambio climático que defiende el IPCC y que se tiene, erróneamente, como la única posible. Y todo ello aportando datos, resultados de investigaciones de primer nivel, razonamiento crítico. En suma, un libro hecho por un sólido climatólogo que es una revisión crítica excelentemente documentada ajena al discurso político y mediático que se ha adueñado de esta cuestión. Les confieso que este libro es de lo mejor que he leído últimamente sobre cambio climático. La obra de José Carlos González Hidalgo nos reconcilia con la misión principal de la ciencia: comprobar hipótesis de trabajo, manejando datos propios y contrastándolas con valores obtenidos por investigaciones ajenas de todo signo, con objeto de alcanzar la verdad. O, en todo caso, presentar al lector todas las opiniones científicas, basadas en datos, que permitan sacar unas conclusiones razonadas. González Hidalgo ha ido al origen de la hipótesis, ha apostado por la revisión crítica de los datos que se manejan y se ha alejado, desde la ciencia, del “ruido” mediático organizado en torno a esta cuestión. Es un libro de lectura imprescindible para todo investigador del tiempo y clima. Y para todo ciudadano que quiera documentarse bien sobre la hipótesis actual de cambio climático por efecto invernadero de causa antrópica. Por que realmente sigue siendo una hipótesis de trabajo con incertidumbres, en sus causas y sus efectos, por resolver.