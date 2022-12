A todos es conocido el enorme número de animales que son abandonados cada año en España. Contra ese acto de incivismo e irresponsabilidad, iniciativas como la de Bioparc València y la protectora AUPA cobran más sentido si cabe. Esta mañana han organizado un desfile con una treintena de perros y perras que buscan una familia con la que vivir tras haber sido abandonados por otras personas.

Un desfile que es ya tradición y que cada año atrae a cientos de personas que están interesadas de adoptar a uno de estos animales o simplemente acercarse a esta realidad para después tomar una decisión que requiere de meditación por la responsabilidad que se adquiere al acoger a un animal.

La protectora Adopta Un Perro Abandonado (AUPA) y la Fundación Bioparc pusieron en marcha este evento solidario que hoy ha llegado a su edición número 21. Se trata de denunciar "el grave problema de abandono de animales en España así como educar hacia la tenencia responsable de mascotas y potenciar la adopción". Este evento siempre se lleva a cabo en un momento del año especialmente sensible, ya que muchas personas regalan animales por Navidad que abandonarán el verano posterior cuando no sepan qué hacer con él si se van de vacaciones. "No pueden regalarse como si fueran juguetes o objetos", señala en un comunicado los organizaciones.

"Es fundamental despertar la empatía hacia el mundo animal y poner en valor cómo hemos desarrollado una relación única con las mascotas. Cada vez más personas deciden compartir su vida con un perro y a la hora de dar ese gran paso la mejor opción es adoptar a un perro que ha sido abandonado y que necesita un hogar donde entregar su cariño y fidelidad", concluyen.