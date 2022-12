Quien se lo había podido preparar a conciencia, quien venía a probar suerte, los que querían estudiar pero no han tenido tiempo material con la casa, el trabajo y los niños, los que pasaban por allí a ver lo que era una oposición y los que este año de convocatorias estaban haciendo la "tournée" por varios exámenes para aprovechar el temario común. Había de todo esta mañana entre las más de 26.000 almas que estaban llamadas a examinarse en València, Castelló y Alicante para conseguir una de las 863 vacantes de auxiliar administrativo que la Conselleria de Sanidad ponía sobre la mesa, la oposición más multitudinaria que ha celebrado hasta ahora esta administración.

Todo se resumía en 63 minutos y 50 preguntas tipo test, la diferencia entre seguir penando en un trabajo en el que estás siempre con un pie en la calle o asegurar una plaza en la administración de por vida, el objetivo de todos los que estaban allí" sobre todo cómo están las cosas".

"No ha sido un examen regalado, pero si se había estudiado no ha sido tampoco un examen imposible", resumía Mónica. Ella era de las que sí se ha estado dejando las pestañas estudiando tras llevar muchos años de interina trabajando en la administración. De hecho, este año se había presentado ya a "10 convocatorias" para intentar asegurar y aprovechar la coincidencia de oposiciones. "A mí aún me quedan dos pruebas", decía una compañera suya que estaba en la misma situación.

Para ellas no había sido un examen fácil pero sí "asumible" si te lo habías preparado aunque eso sí, la sensación general entre los que, como ella, habían podido comparar es que el de auxiliar administrativo pese a ser una categoría inferior "ha sido más difícil que el de administrativo que es un C1".

De hecho, esta comparativa entre pruebas ha generado lamentos entre más de un opositor. "Yo me estaba preparando este y no me presenté al de administrativo y resulta que este ha sido más difícil y en el otro podría haber sacado un 7 y no me presenté", se quejaba Ana a las puertas de los aularios de Tarongers.

Preguntas "trampa" y enunciados liosos

Las preguntas, en general, no se habían salido del temario "y si alguien se lo había preparado medianamente bien, lo podía aprobar. Ha sido un examen para el que haya estudiado que se lo lleve", aseguraba Mª Carmen, celadora con plaza en un hospital valenciano que venía para conseguir una promoción interna. Sin embargo, la forma de plantear algunas cuestiones sí generaba quejas a la salida del examen. "Ha habido preguntas trampa porque se salía de lo que normalmente preguntan y no eran las preguntas básicas", se quejaba Mª José, también trabajadora interina de la Generalitat, "porque no te preguntaban solo en qué ley sino en qué artículo estaba. Lo debías llevar muy estudiado".

Tampoco había ayudado que la prueba intercalara preguntas buscando la respuesta incorrecta y la correcta (aunque estas palabras venían incluso en mayúsculas en los enunciados) o las cinco preguntas de informática que cerraban el pliego de preguntas con fórmulas incluidas de Excel. "Yo estoy de bajón, pensaba que al ser una categoría menor iba a ser más fácil pero me ha parecido más difícil que el de administrativo", aseguraba Eva que, como muchos opositores, no había podido dedicarle al estudio todas las horas que hubiera querido "con la casa, el trabajo y la familia".

Y es que la dureza de las preguntas de las oposiciones de Sanidad se está mirando ahora con lupa después de la polémica generada tras el examen de Enfermería del pasado mes de noviembre que ha dado lugar a alegaciones ante el tribunal y protesta de sindicatos ante la conselleria por lo "rebuscado" de las cuestiones. Tampoco habían ayudado la redacción de las preguntas en el examen de Médico de Urgencias en el que se han quedado plazas sin cubrir.

La próxima macrooposición: la de celador

Esta ha sido la última gran prueba del calendario de oposiciones 2017-2018 y 2019 de este año aunque los exámenes seguirán en enero y febrero. A finales de enero se celebrará, de hecho, el examen para cubrir 471 plazas de celador, una prueba también multitudinaria y para febrero se celebrarán otras 13 pruebas más. Entre todas las pruebas de esta OPE acumulada (que se retrasó por culpa de la pandemia) se van a regularizar 11.800 plazas.

Además de estas casi 12.000 plazas ocupadas de forma fija, la Conselleria de Sanidad regularizará más de 9.000 a través de la OPE de consolidación según lo que marca la ley 20/2021 y que busca reducir al 8 % el porcentaje de temporalidad en la administración pública adjudicando las plazas que llevan más tiempo ocupadas de forma temporal a través de un concurso de méritos.