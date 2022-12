Nunca he negado mi gusto por difundir en los medios todo lo que tiene que ver con la climatología, pero también con otras cuestiones geográficas. Cuando haces esto no solo te expones a críticas desde dentro y desde fuera del gremio, sino que invitas a algunos a creer que te estás forrando al hacer esto, cuando la mayoría de las veces es una colaboración totalmente altruista. Uno de los motivos que encuentro para encontrar motivación en divulgar es esperar cierto tipo de compensación sencilla, la de que me hagan caso cuando tengo algo que contar. No tengo inconveniente en atender a los medios que me lo piden con motivo de desastres varios o incendios y sigo estando orgulloso de la visibilidad obtenida el pasado mes de agosto a causa de mi aparición en varios medios. Sé que no soy yo el que impone lo que es noticia y mi empeño en desdramatizar eventos o en no dar previsiones a largo plazo ya me ha quitado de encima un buen número de malos periodistas. Sé que cuento con mis dos colaboraciones estables, la de Radio Alcoy y la de estas columnas, para poder publicitar mi trabajo y el de otros compañeros o alumnos que creo que puede resultar de interés, En este caso, junto a Elisa Rico, Arturo Jiménez, Antonio Romero, María Hernández y Javier Martí (Grupo de trabajo Gasturnomía) tuve la oportunidad de presentar el pasado jueves 15 de diciembre en Denia el proyecto sobre el Mapa de Valor del Turismo Gastronómico de la Comunidad Valenciana, auspiciado por Gasterra, la Consellería de Turisme de la Generalitat Valenciana y el ayuntamiento de Denia. El acto no tuvo apenas seguimiento en los medios a pesar de difundirse con varias notas de prensa. Gracias a este trabajo, la información sobre las actividades de turismo gastronómico de la CV puede consultarse, a un sólo golpe de click, en un único mapa web https://arcg.is/1eOnW00

El mapa, que incluye; restaurantes, enoturismo, oleoturismo, pescaturismo, así como experiencias gastroturísticas de toda índole, continúa ampliándose y actualizándose constantemente, al ser este un sector dotado de gran dinamismo. Es una herramienta útil para vertebrar el territorio, evitar la despoblación de zonas rurales, dar el valor que tiene al productor agrario y fomentar la recuperación del paisaje agroforestal, tan útil, por ejemplo, para frenar los incendios forestales. Espero que en el futuro pueda tener más seguimiento que esas noticias trampa que se difunden por doquier, pero, de momento, yo ya lo he contado.