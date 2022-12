El pasado domingo se celebró en la Reserva Regional de Caza Sierra de la Culebra (Zamora) el XXXI Campeonato Nacional de Becadas, en el que el castellonense Javier Solsona se proclamó subcampeón, entre 47 becaderos procedentes de toda España.

La prueba se inició a las 9 de mañana con niebla suave, cielo nublado y una temperatura de 5º, un tiempo idóneo para esta modalidad de caza. La zona dónde se desarrolló la competición era una extensión amplía que ofrecía una gran variedad de vegetación, “nada más salir tenía localizado 3 robledales, tras caminar unos kilómetros y ubicarme en la zona que quería empezar, la perra me sacó la primera becada y la abatí”, explica con emoción Solsona. Siendo ésta la única pieza que pudo conseguir, tras ver otra becada pero sin posibilidad. “Me llamó la atención que se escucharan muy pocos disparos, cuando me di cuenta la hora que era y que no veía ningún rastro ni la perra me marcaba, decidí irme hacia control, esa decisión hizo que quedase subcampeón”, apunta.

La clasificación se decidió por orden de entrada entre los 7 participantes que obtuvieron una pieza, entrando Javier Solsona al punto de control a las 13.50h, por detrás del campeón nacional, el vasco Rubén San Vicente, quien entró en meta a las 12:40h. Por su parte, Isidro Juan, quedó en 5º posición y Carlos Martín no consiguió ningún punto. En la categoría femenina, en la que participó Esther Julià, no hubo vencedora, ya que ninguna participante pudo puntuar.

Solsona, quien es la tercera vez que participa en un campeonato nacional de becadas y que en todos ellos ha conseguido subir al pódium, es un gran apasionado por la caza y en especial por la becada, una modalidad a la que dedica mucho tiempo entrenando a su perro y que de la que más disfruta. Cabe recordar que el año pasado obtuvo el tercer puesto, al igual que lo hizo en el 2017. “Estoy que no me lo creo, pensar que he llegado a 3 finales y que he subido en todas ellas al pódium, es algo impensable. Conseguir un triunfo así siempre es un sueño”, explica el becadero, quien entro en punto de control pensando que con una becada no conseguiría nada y se llevó la sorpresa de obtener el título de subcampeón.

La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana está de celebración, ya que este puesto obtenido por Javier Solsona, se suma al reciente título de Enrique Martín, quien se coronó campeón de España de Caza Menor con Perro, a principios de mes.