Los trabajadores del Hospital La Fe de València han suspendido "de forma temporal" los paros convocados esta semana a las puertas de Urgencias a la espera del resultado de la reunión que tendrán mañana con la gerente, Eva Salvo y en la que, en principio se va a tratar la demanda de contar con refuerzos de personal en este servicio, que lleva semanas registrando picos de colapso por el aumento de pacientes y la falta de camas en planta.

Cabe recordar que tanto el lunes como esta mañana de martes, los trabajadores del hospital se han manifestado a las puertas de Urgencias para protestar por esta saturación constante y pedir soluciones. El paro de 10 minutos de mañana queda, por ahora, suspendido y dependiendo de cómo vaya la reunión se decidirá si el jueves se retoma o no el calendario de movilizaciones.

Desde la junta de personal son optimistas en cuanto a la reunión ya que, según han trasladado fuentes sindicales a este diario, no se trataría de refuerzos puntuales para Navidad sino la incorporación de personal con plaza como parte del aumento de 6.000 plazas estructurales iniciado en mayo y del que aún quedan más de 700 plazas por cubrir.

Menos cirugías, más camas libres

Con todo, la situación de esta mañana en las Urgencias de La Fe ya no era la misma a la de las últimas semanas y todo por la bajada de cirugías. La gerencia decidió en los días de más colapso hacer más intervenciones que no requerían ingreso pero, además, durante esta semana los quirófanos empiezan a operar menos ya que muchos pacientes con intervenciones no urgentes prefieren esperarse a otras fechas. Además, durante la semana que viene y la próxima, el personal sanitario tomará días libres, lo que también supondrá tener quirófanos cerrados y que baje la demanda de camas por esta vía, aliviando la situación en planta y liberando camas.

Con la vuelta de la normalidad en enero y la reapertura de agendas de quirófano es de esperar que la situación de saturación vuelva a repetirse como siempre pasaba en los enero prepandemia teniendo en cuenta que sigue habiendo casos de covid y de que la gripe está en plena subida en la Comunitat Valenciana.