"Ni por las formas ni por el fondo estoy de acuerdo", ha expresado la vicepresidenta de la Generalitat y máxima responsable de Compromís en el Consell, Aitana Mas, sobre el voto del PSPV a favor de la enmienda conjunta de PP y Cs para que la sanidad pública se haga cargo del importe del coste a la asistencia sanitaria si los costes superan a los asegurados y que este martes generó un nuevo choque entre los socios del Botànic.

Mas, en una entrevista en las Notícies del Matí de À Punt, ha criticado la decisión del PSPV de votar con el "PP más antidemocrático de los últimos tiempos" algo que ha calificado de "deslealtad". "Es una deslealtad ir por libre y sin haberlo consensuado antes", ha indicado la portavoz del Ejecutivo autonómico y aspirante al ser la cabeza de lista de la coalición valencianista por Alicante.

"Me sorprende que cuando las aseguradoras no quieren asumir las pólizas sí que lo tenga que hacer la sanidad pública", ha señalado respecto al acuerdo votado el martes en las Corts. En este sentido, ha añadido que si la decisión de votar de manera separada y desmarcándose de sus compañeros de gobierno la hubiera tomado Compromís, "los titulares serían que se rompe el Botànic".

Mas ha vuelto a señalar que en su "posición personal" no está de acuerdo con la celebración de los 'bous al carrer' ni desde el maltrato animal ni de la "gravedad" de los hechos ocurridos en los últimos meses de verano. Sin embargo, ha insistido, "es mi opinión personal y no es la que cuenta". "Estas cosas requieren un debate, entiendo que puede ser una tradición y es una cuestión transversal, es un tema complicado con muchas posturas en cada partido, pero mi posicionamiento personal es que no me gusta", ha añadido.

Durante la entrevista en la radiotelevisión valenciana ha valorado su paso adelante para optar a las primarias de Compromís como número 1 por Alicante, una decisión que, ha dicho, la toma "por responsabilidad". "El tercer botánico se juega en Alicante, el ser o no ser de Compromís también se juega en Alicante", ha dicho al tiempo que ha remarcado que no es una "decisión personal e individual", sino que es "una cuestión colectiva".

Esta decisión supone que el principal aspirante a ser el candidato a la Generalitat sea Joan Baldoví quien ya mostró su predisposición en octubre a ser el cabeza de cartel de los valencianistas el próximo mayo. Y aunque Mas le ha mostrado su apoyo, la vicepresidenta ha criticado la forma del diputado en el Congreso de anunciarlo. "No me gustó, me hubiera gustado estar detrás de Baldoví cuando anunció su candidatura", ha añadido.