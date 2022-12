Los juristas alertan del daño reputacional a las instituciones

La decisión adoptada en la noche del lunes por el Tribunal Constitucional de frenar la votación en el Senado de la ley que hubiera desbloqueado su propia renovación y la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha levantado una gran polvareda en la política nacional y una oleada de críticas y aplausos a una medida que no tiene precedentes en democracia. Entre los expertos en la materia de la Comunitat Valenciana se repite la misma tónica: los hay a favor y en contra del fallo del tribunal de garantías y toda una escala de grises en el medio.

Pero todos los consultados ayer por este diario coinciden en un aspecto: la polémica supone un grave desprestigio de las instituciones del Estado y en especial de la judicatura, cuya reputación ya viene lastrada tras cuatro años con el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, pendiente de renovar.

Vicente Garrido, expresidente del Consell Jurídic Consultiu (CJC), habla del «deterioro» y el «desprestigio» que están sufriendo estos órganos básicos de cualquier democracia. Fernando García Mengual, profesor de Constitucional en la Universidad Católica de València, va un paso más allá y lamenta la «deslegitimación» institucional y la división social que está provocando el caso: «Una parte de la sociedad apoya a unas instituciones y la otra, a otras. No se perciben como neutrales, es una situación excepcional y muy peligrosa», advierte.

La también profesora de Constitucional en la Universitat de València, Julia Sevilla, extiende el daño reputacional «a todo el Estado» y culpa del mismo a los propios magistrados del TC. «Envían el mensaje de que las leyes, si no me gustan, no sirven. Son los que deben velar por el cumplimiento de la Constitución y son los que se la están saltando. La decisión dinamita la organización jurídica del Estado y las bases de la convivencia», critica.

Coincide en su argumento con Javier de Lucas, catedrático de filosofía del derecho y senador socialista, que poco antes de entrar a la sesión de ayer en la Cámara Alta aseguraba a este diario que con el bloqueo a la votación en el Senado «la neutralidad de la justicia queda en entredicho» y deja el poso de que desde la judicatura «se puede desobedecer una ley si no gusta».

Por su parte, Manuel Alcaraz, jurista y exconseller de Transparencia en el primer Botànic, añade que «por unos pocos magistrados del TC ahora se mete a toda la judicatura en el mismo saco» y lamenta el alejamiento de un órgano clave para el Estado de una parte de la sociedad española, mientras Joaquín Martín Cubas, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la UV, considera que la «deriva antidemocrática» del Constitucional pone «en riesgo nuestro sistema de libertades».

Remedio Sánchez Ferri, profesora de Constitucional en la UV, ve esta polémica como «un acto más de un Estado de Derecho manipulado por los partidos».

Y hasta aquí llega el consenso entre los expertos jurídicos, que se dividen entre los que aprecian una extralimitación en la decisión del TC y quienes la entienden como una interpretación «garantista» del tribunal ante una maniobra «ilegal» del Gobierno.

Entre los más críticos domina la tesis de que el tribunal se extralimitó al posicionarse sobre una norma que aborda su propia renovación y que lo hizo, además, juzgando un «futurible». «Ha juzgado antes de que se legisle, cuando solo puede hacerlo ex post si considera que una ley es contraria a Constitución», defiende De Lucas. Martín Cubas entiende que es una decisión «partidista» que burla la soberanía popular y Alcaraz apunta que en el fondo subyace que «una pequeña parte de la judicatura ha comprado que el Gobierno es ilegítimo».

Garrido no coincide con el diagnóstico y culpa al Gobierno de incurrir en una fórmula «manifiestamente ilegal», ya que las enmiendas no guardan relación con la ley. Igualmente, García Mengual también enmarca la decisión en una «cuestión de procedimiento» porque Moncloa «no cumplió con las garantías» mientras Sánchez es más dura y cree que fue el Gobierno quien «invadió» las competencias del TC.