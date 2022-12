En Ciudadanos se deshoja la margarita de su proceso de refundación. La asamblea extraordinaria que debata el futuro de la formación se celebrará el 13, 14 y 15 de enero, una fecha que aunque parezca lejana, está a la vuelta de la esquina, teniendo en cuenta que entre medias, las vacaciones navideñas suponen un paréntesis. Y los pétalos de si apostar por la continuidad de Inés Arrimadas, el cambio hacia Edmundo Bal o cualquier otro nombre caen también sobre la federación valenciana del partido.

De momento en ninguna de estas listas parece que estará la síndica de Cs en las Corts, Ruth Merino, quien este miércoles ha lamentado este miércoles que el proceso de refundación de su partido se esté percibiendo como una "guerra interna" entre la presidenta, Inés Arrimadas, y el vicesecretario general, Edmundo Bal. Por contra, ha abogado por una candidatura renovada, "con gente nueva y que ilusionara".

Así se ha pronunciado en los pasillos del parlamento un día después de que Bal anunciara que presentará su candidatura para disputar el liderazgo de la formación 'naranja', mientras Arrimadas dijo la semana pasada que se estaba confeccionando una lista de consenso sin ninguno de los dos. Para este puesto sonó la coordinadora del partido en la Comunitat Valenciana y diputada en el Congreso, María Muñoz, un cargo para el que ella se descartó.

Merino, tras remarcar que solo puede afiliar como afiliada porque no le han contactado sobre esta candidatura, ha señalado que, a día de hoy, no le "convence del todo" el proceso porque "la refundación puede terminar de una forma que no es la adecuada". "Es muy triste que quede esa sensación de guerra interna, que es lo que está ocurriendo", ha constatado, y ha defendido que lo importante no son las personas que se presenten sino su proyecto y el "peso" de las comunidades autónomas en el futuro del partido.

Respecto a su posición, ha reiterado que tomará una decisión tras la asamblea de Cs del mes que viene y ha recordado que se dijo que "en teoría" habría primarias en la Comunitat Valenciana en febrero. "A mí no se me ha preguntado, tendré que esperar a que me expliquen quién, qué y cómo", ha insistido. Así, ha indicado que decidirá su futuro cuando este proceso de refundación del partido a nivel estatal finalice.