"Inseguridad jurídica", "riesgo de que acabe impugnado en los tribunales" y de que todo el "proceso se paralice durante años". Los sindicatos le han pintado un futuro más bien negro al proceso extraordinario para cubrir con personal fijo más de 9.700 plazas sanitarias después de conocer el baremo definitivo que regirá el cuenteo de méritos para los aspirantes. Qué suma puntos y cuántos es primordial en el proceso ya que la gran mayoría de plazas se adjudicarán contando solo el tiempo trabajado (70 puntos) y la formación, el valenciano o los cursos (otros 30) pero sin exámenes de por medio.

La polémica entorno al documento original se ha centrado en la puntuación que recibía saber valenciano con respecto a tener trayectoria investigadora (diferencia que Sanidad ha rectificado en el baremo definitivo publicado hoy miércoles) pero los puntos que los sindicatos consideran problemáticos iban más allá y, de ellos, ninguno más ha sido modificado. Es por ello que los principales sindicatos mantienen hoy lo que dijeron en su día en la mesa sectorial en la que se opusieron al baremo: así planteado hay "inseguridad jurídica" para los aspirantes.

Los años trabajados en concesiones no puntúan

Uno de los aspectos más polémicos es la decisión de Sanidad de no puntuar el tiempo que se ha trabajado en las áreas de salud bajo concesión, que están gestionadas de forma privada, (Alzira, Torrevieja ya revertidas o Manises o Dénia) lo que deja directamente sin opciones al personal subrogado, 2.600 personas que se quedan fuera.

"Va a haber muchísimas personas con este problema: que tengan 20 años trabajados pero que se les quede para puntuar en 10 porque con tanta crisis han hecho unos años en un área, otros en el Hospital General de Valencia y otros en Manises, por ejemplo. Se van a quedar fuera pese al tiempo que llevan y es posible que lo impugnen por eso", ejemplificaba Carlos Buchó, secretario de Acción Sindical del sindicato de Enfermería Satse-CV.

Carlos Buchó (Satse): "Va a haber muchísimas personas con este problema: que tengan 20 años trabajados pero que se les quede para puntuar en 10 porque parte ha sido en las concesiones"

La Administración defiende que el baremo será diferente del que se suele aplicar porque se trata de un proceso extraordinario y estas personas no entraron a trabajar en estas áreas bajo los mismo principios de "igualdad, mérito, capacidad y publicidad" que quien lo hizo por bolsa de la sanidad valenciana. "Alejarnos del baremo consensuado de forma tan peligrosa y de incluso sentencias que hay dictadas crea una inseguridad jurídica", insistía Buchó.

Tampoco contará el tiempo trabajado en los consorcios como el Hospital General de Valencia aunque ahí se supone que Sanidad lo remediará generando un proceso específico para estos trabajadores.

Riesgo de que se paralice

Desde la federación de Sanidad de Comisiones Obreras su secretaria general Rosa Atiénzar insistía en que las decisiones de la Administración "ponen en riesgo de paralización y judicialización un proceso histórico" y la forma de haber resuelto el baremo tras el no de los sindicatos en mesa (a través de una resolución no pactada) solo "añade todavía más inseguridad a los procesos, puesto que esta es una materia obligatoria de negociación y la conselleria no puede modificarlo de manera unilateral", según Atiénzar.

A esta posición se unían desde UGT, "no queremos ser partícipes de una propuesta que puede llevar a la paralización del proceso", explica Eva Plana, secretaria de Salud del sindicato o Fernando García, presidente de CSIF Sanidad de Valencia, que cree que dejar fuera a las concesiones implicará "una judicialización del proceso segura. No estamos ni contentos ni satisfechos con el baremo, más bien indignados", aseguraba esta mañana.