El Consell prevé designar por su cuenta a sus miembros del Jurídic ante el bloqueo

La situación no es equiparable, pero la política valenciana también se enfrenta desde hace semanas a un bloqueo en la renovación de los órganos consultivos de la Generalitat y, principalmente (es el foco de la tensión), del Consell Jurídic Consultiu (CJC), la institución que ha de informar de todas las leyes y decretos valencianos. La respuesta no es equiparable (por el alcance de sus consecuencias), pero el jefe del Ejecutivo, Ximo Puig, también está decidido a designar por su cuenta, sin esperar a un acuerdo, a los miembros del CJC que le corresponden al Consell. Así lo afirman en el equipo de Puig. La idea está sobre la mesa desde hace semanas, no es producto de la crisis institucional por el veto del Tribunal Constitucional a la renovación exprés que planteaba el Gobierno de España, y se mantiene si persiste el bloqueo.

Y sí, este permanece. No ha habido movimientos de fichas y prácticamente no se ha hablado desde mediados de noviembre, cuando la negociación, que parecía encarrilada, encalló. Así lo manifiestan representantes de los principales partidos. El grupo socialista atribuye la situación a una traslación de las dinámicas que operan en Madrid: «Aplican la agenda de Génova». Pero fuentes del PP responden que no han existido contactos desde noviembre y añaden que no ganan nada (algo que sí sucede en Madrid, donde mantienen una mayoría en el Consejo General del Poder Judicial y en el Constitucional mientras no se renueven), que se trata de aplazar una decisión. Al margen de interpretaciones, los hechos son que el Consell Jurídic Consultiu permanece sin renovar desde octubre, cuando le tocaba a una parte, aunque los grupos apalabraron un cambio total para no ir a dos ritmos. Nueva composición El Jurídic está formado por seis miembros electos. Hasta ahora, a tres los nombraba el Consell y a otros tantos, las Corts. Con la nueva ley, otro producto legislativo del primer Botànic, el Gobierno valenciano designa a dos y la Cámara, a cuatro. Todo parecía encarado para la renovación, pero en la reunión del 14 de noviembre se suscitó el conflicto en torno al cuarto nombre que nombra las Corts. De estos cuatro, uno lo diría el PP, otro Cs y un tercero sería para quien dijera Unides Podem (ya ha dicho que sería para el exportavoz Antonio Montiel). El cuarto es el problemático: al PP se le dijo que iba a ser de consenso, pero PSPV y Compromís sostienen que se trató de un error de comunicación y que ese puesto corresponde a la coalición. Lo contrario, añaden los socialistas, sería propiciar una composición del Jurídic donde los partidos de gobierno solo tendrían a tres representantes (los dos que designa el Consell y el de Unides Podem), algo inédito desde que existe este órgano. Y así, mientras el bloqueo perdura, Puig madura actuar sin esperar a un acuerdo y nombrar a los que corresponden al Consell. Se da por hecho que la actual presidenta del CJC, Margarita Soler, sería una de ellas. La operación es similar a la ejecutada por Pedro Sánchez, cuando decidió designar a los magistrados que atañen al Gobierno sin esperar al Poder Judicial. La parálisis en torno al Jurídic mantiene encallada a su vez las renovaciones de la Sindicatura de Comptes, el Consell de Transparència, el consejo rector de À Punt y parte del Consell de Cultura.