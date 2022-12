La comisión de investigación en las Corts sobre el caso Azud tendrá que esperar a que se levante el secreto de sumario de toda la causa. La junta de síndiques del parlamento valenciano ha rechazado, con los votos de PSPV, Compromís y Unides Podem, empezar en enero, tal y como había solicitado el PP, con los trabajos de esta comisión que está acordada por todos los grupos.

Los 'populares' han presentado un escrito a la Mesa de las Corts en el que han solicitado "fijar fecha, de forma urgente" para constituir la comisión de investigación. En este sentido, han recordado el acuerdo del pleno de la cámara autonómica el 17 de junio de 2021 para crear una comisión de investigación sobre el "presunto cobro de comisiones en contratos públicos de operaciones urbanísticas entre los años 2004 y 2011 investigadas en el caso Azud".

¿Por qué han pedido abrirla ahora? El PP justifica que el acuerdo señala que la comisión "se constituirá una vez que se levante el secreto de sumario de la causa", algo que ha ocurrido esta semana con la pieza que trata sobre las campañas electorales del PSPV en 2007 y 2008.

Sin embargo, los socios del Botànic la han rechazado porque el levantamiento del secreto de sumario es parcial, no total, y todavía quedan cinco piezas secretas. "Hay un acuerdo de que no se iniciará la comisión hasta que no se levante el secreto en todas las piezas" ha remarcado José Muñoz, del PSPV. "Aquí lo que queremos saber es lo que ha pasado, no que haya grupos que lo usen a conveniencia", ha añadido.

"El acuerdo es que se pondrá en marcha cuando el secreto de sumario esté abierto y en eso nos mantenemos", ha insistido Papi Robles, de Compromís; misma línea que Pilar Lima, de Unides Podem: "Vamos a esperar a que se levante todo el secreto de todas las piezas". Sin embargo, las explicaciones no convencen al PP que han protestado porque el acuerdo no pone por ningún lado que el levantamiento sea "total" o "parcial".

"Desgraciadamente el Botànic ha decidido no poner en marcha esa comisión de investigación", ha señalado su portavoz adjunto, Miguel Barrachina, quien ha pedido directamente a Ximo Puig que "dé explicaciones, cuente la verdad y pida perdón". "No puede decir que siendo secretario general no sabe nada", ha protestado el parlamentario de los 'populares'. "Esperemos que no busquen excusas porque volvemos a esos tiempos de vergüenza para todos los valencianos", ha añadido la síndica de Cs, Ruth Merino.