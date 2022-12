La gripe sigue su escalada en la Comunitat Valenciana, incluso por encima de la covid-19 que sigue, eso sí, dando guerra. Es el panorama que pinta el último boletín del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SiVIRA) de la C. Valenciana y que le sigue la pista a los tres virus (la gripe, el coronavirus y el sincitial que genera la bronquiolitis) con datos que aportan los centros de salud en este otoño de confluencia de procesos gripales y catarrales que ya está poniendo en jaque antes de tiempo al sistema sanitario.

Así, solo en una semana, los médicos de Primaria han notado un aumento del 21 % en infecciones respiratorias, que ya suponen 1.404 casos por 100.000 habitantes muy por encima de los datos de España que aún tienen que actualizarse.

De los tres virus, la gripe es la infección respiratoria que se está destacando especialmente después de haber estado "arrinconada" durante dos temporadas con la llegada del coronavirus. Según Sanidad, la gripe ya estaba por encima de la covid desde principios de diciembre pero en los últimos días ha aumentado esta ventaja: los casos de "influenza" son 329 por 100.000 habitantes frente a los 234 por 100.000 de la covid. La gripe ya triplica a los casos de bronquiolitis y bronquitis que genera el Virus Respiratorio Sincitial (VRS).

La diferencia entre covid y gripe se ve también en el porcentaje de pruebas que son positivas a uno u otro virus: el 23,4 % de todas las analizadas dieron positivo a gripe, y el 16.7 % lo fueron a covid.

Altos niveles de gripe tras las fiestas

El panorama que pinta el sistema de vigilancia, con la gripe escalando a las puertas de la Navidad, no es del todo excepcional en comparación con otros años pero sí presenta una particularidad que pueden complicar la situación en centros de salud y hospitales: este año la gripe no está sola porque la covid-19 no ha terminado de irse y el VRS sigue infectando a niños y mayores.

Juan Navarro, presidente de la sociedad de Medicina Preventiva: "Es la primera vez que tenemos a los tres virus haciendo de las suyas"

"Es la primera vez que tenemos a los tres virus haciendo de las suyas", alerta Juan Francisco Navarro, jefe de Sección de Medicina Preventiva del Hospital General Universitario de Elx y presidente de la sociedad valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública.

De hecho, los expertos adelantan que esta confluencia de virus justo a las puertas de Navidad supondrá que tras las vacaciones el sistema sanitario "se tensione" "porque esperamos altísimos niveles de gripe leve y grave y un repunte de la covid" todo favorecido por las "interacciones sociales que van a facilitar las fiestas", recuerda Navarro.

Las cifras de vacunación son bajas

El problema es que esta tormenta perfecta de infecciones respiratorias (a las que hay que sumar los típicos catarros de la época por otro tipo de virus "menores") se está dando en una temporada en la que la "fatiga pandémica" está dejando su huella en las cifras de vacunación: no se están vacunando todo el mundo que debería ni contra la gripe ni contra la covid, algo que podría tener consecuencias en casos más graves, más saturación hospitalaria y más muertes.

Es la advertencia que llevan lanzando desde hace varios días desde las instituciones sanitarias y que ayer hicieron también los médicos de Salud Pública: los resultados de vacunación antigripal y frente a la covid-19 son "pobres" a estas alturas de año y esta temporada se puede complicar especialmente. De ahí que pidan "más esfuerzo y más recursos" a la Conselleria de Sanidad.

"Las coberturas de vacunación son muy decepcionantes”, criticaron ayer desde la sociedad que preside Navarro. La sensación de que no se está llegando a los niveles deseables es algo incluso reconocido incluso desde la Conselleria de Sanidad. Este año se quería llegar a vacunar de gripe al 75 % de los mayores de 65 años, los más vulnerables pero por ahora se está en un 61,8 %.

En inmunización contra la covid-19 tampoco se está mucho mejor y los porcentajes con la cuarta dosis entre mayores de 60 años siguen bajos. Según el último informe del Ministerio de Sanidad los mayores de 80 años son los que más se están vacunando, el 65,9 % hasta ahora pero el porcentaje desciende conforme lo hace la edad: el 59,3% de los de 70-79 años se han puesto la cuarta dosis y solo el 34,4% de los de 60 años.

Escasa vacunación sin cita

Por ahora, desde Sanidad no se han tomado medidas "conjuntas" como reabrir vacunódromos y se ha dejado en manos de los departamentos de salud si abrir, por ejemplo, puntos de vacunación sin cita para facilitar a la gente esta inmunización que no termina de calar. Con todo, han sido pocas las áreas de salud que han optado por esta alternativa.

La semana pasada lo pusieron en práctica en Castelló, Sant Joan y la Marina Baixa en Alicante y en Requena. Para esta semana solo va a estar disponible en algunos centros de salud: durante esta semana en el de l'Almàssera de Tonda-la Vila-joiosa y el de Requena por las mañanas (si se ha recibido el SMS recordatorio) y hoy jueves en el de l'Alfàs del Pi y en el de Castelló, en el Pati dels Tarongers de l'Hospital General de 16 a 21 horas.