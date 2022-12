En el pleno de aprobación de los presupuestos no solo se votan los presupuestos. O mejor dicho, no solo se vota si se está a favor de todo el presupuesto que elabora el Consell. Son casi dos horas de 'sí', 'no' o 'abstención' (un dedo al aire, dos o tres, en las indicaciones de los responsables de cada grupo para informar a sus diputados) a más de un centenar de enmiendas, capítulos y secciones. Y en todas estas, hay algunas votaciones llamativas.

Una de ellas es la que se refiere a la entidad pública Espais Econòmics Empresarials para el que el Gobierno valenciano ha previsto 57 millones de euros. El nombre del organismo no es muy conocido, pero tiene entre sus funciones ser el facilitador del aterrizaje de Volkswagen y su gigafactoría en Parc Sagunt, una compañía a la que el PP ha votado en contra. El Botànic aprueba sus octavos presupuestos consecutivos "El Partido Popular ha vuelto a demostrar su nulo compromiso con el progreso de la Comunitat Valenciana", ha señalado la síndica del PSPV, Ana Barceló, al conocer el voto en contra de la entidad que gestiona el suelo en el que se va a instalar Volkswagen. "Decimos que la voluntad se demuestra votando y hoy el primer partido de la oposición ha demostrado que su voluntad por hacer avanzar a nuestra tierra es ninguna", ha añadido. Esta entidad pública cuenta por primera vez con un presupuesto consolidado propio por parte de la Generalitat para afrontar el reto de gestionar, activar y fomentar los parques empresariales como Parc Sagunt donde se va a instalar la gigafactoría de Volkswagen, sin embargo, los 'populares' han votado en contra. Fuentes del PP justifican este voto en que esta empresa es "una urbanizadora, simple y llanamente" y que no tiene ninguna novedad y que en ningún caso están en contra de la llegada de Volkswagen a la Comunitat Valenciana. "El PP ha votado en contra de esta empresa en el presupuesto como de todo el sector público", explican fuentes del grupo parlamentario que indican que presentaron una enmienda a la totalidad de devolución del presupuesto. De hecho, los 'populares' enmarcan este voto en contra también con su rechazo a que el Consell "siga haciendo chiringuitos y aumentando el gasto de personal porque es el Consell más caro de la historia". Los 'populares' contraatacan en las votaciones concretas con una enmienda propia. Así, critican que el PSPV ha votado en contra de incrementar las ayudas directas al sector cerámico y también a bajar las tasas un 10%. Por su parte, y tras semanas de negociaciones y tensiones internas, el Botànic solo votó separado en una ocasión. Lo hizo en la enmienda que continuaba viva de Unides Podem que proponía incrementar en cinco millones los presupuestos para À Punt. La moción recibió el apoyo de Compromís, pero ha contado con el rechazo del PSPV que se ha desmarcado de la petición generando cierto run run entre la bancada botánica.