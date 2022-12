Lluvia de millones en Castelló tras una década sin caer el Gordo. Un premio, el 05490, que se hizo de rogar y del que en la capital de la Plana, la administración ubicada en El Corte Inglés de Castellón vendió 10 décimos –una serie completa– lo que suponen cuatro millones de euros. Un montante que se vendió todo en ventanilla y que llegó fruto de un intercambio con una administración de Asturias.

Las responsables de la lotería nº 15 de Castelló desconocían quiénes habían sido los agraciados, aunque aseguraban que el número que llevaban los trabajadores de El Corte Ingles no era el mismo. Lo que sí era una realidad es que esta administración que regenta Noelia Díaz se había llenado de alegría. «He pegado un salto ahí y un chillido», señalaba Díaz, quien decía sentirse «muy contenta». «Tenía ganas de llorar, de reír y hasta me ha dado un tirón en una pierna», aseveraba.

Además, se muestra convencida de que un cambio de nombre ha sido el que le ha dado suerte. «Le cambié el nombre a la administración y le puse l’Arquer de la Sort por eso, porque este es el Arquer de la Valltorta de Tírig, mi familia tiene raíces allí», explicaba. Su madre, Paquita, también se mostraba «contentísima». «Como un flan estoy. He venido en taxi para llegar a tiempo. Me ha llamado ella y me ha dicho: ‘mamá, ha salido el Gordo, que lo he vendido yo’. Estaba como loca, me he puesto a temblar», apuntaba la progenitora.

Y eso que Noelia lleva un año y medio como lotera, «desde abril del 2021. Es mi segunda Navidad y espero que este no sea el único premio, que sea uno detrás del otro», destacaba, pletórica.

Premiados en Vinaròs

Pero no quedó allí la cosa. Y es que la suerte también viajó a Vinaròs, donde la clienta de un bar restaurante de la localidad, La Gavina, dio una alegría a una treintena de personas, entre clientes y trabajadores, en forma de décimos premiados del 05490. El responsable del local, André Ducerf, explicaba a este diario que «a algunos empleados y consumidores fieles del establecimiento les ha tocado el Gordo gracias al décimo que encargaron a una clienta con motivo de su viaje a Ponferrada.

«Que yo tenga constancia, esta clienta (que ayer se encontraba en Barcelona, dice el hostelero) compró 45 décimos del número del primer premio allí en Ponferrada», explica, y añade que no todos los agraciados son de la capital del Baix Maestrat, ya que también «hay gente de localidades del alrededor, como Benicarló».

Por su parte, el responsable del bar administración de Columbrianos, la pedanía de Ponferrada (León), donde se compraron los décimos que llegaron hasta Vinaròs, José Ángel Álvarez, confirmaba recordar que una señora compró una cantidad importante de lotería de Navidad, si bien no puede concretar el número premiado: «Pensaba que era gente de la zona, pero es posible que fueran en una venta importante que nos hicieron», señala, aún eufórico por la alegría de distribuir tres series del Gordo o, lo que es lo mismo, 12 millones de euros.

Años sin premios

Fue en el 2012 la última ocasión en la que el Gordo agració a Castellón. Entonces fue el 76058, que se repartió en Castelló y Onda con dos décimos expedidos, lo que suma 800.000 euros.

Pero no quedó ahí la cosa. Cuando ya prácticamente todos los premios buenos habían caído ya, se cantaba el 25296, un cuarto, a las 12.48 horas. De nuevo, salpicó a toda España, incluida Orpesa. «El Velero de Oro», ubicada en la calle Goya de la localidad, vendió una serie (10 décimos) del número mágico, lo que supone 200.000 euros a la serie (20.000 euros al décimo). Una oficina que repite, pues ya el año pasado vendió una serie entera de la combinación agraciada con un quinto premio, es decir, 10 décimos, premiados con 6.000 euros cada uno. Además, Castellón se benefició de las pedreas y terminaciones que dieron, al menos, una alegría a cientos de castellonenses que podría ascender en global a cerca de 14 millones.

Por ejemplo, la Fundación Albinegra distribuyó 332.376€ en premios ya que cada papeleta del CD Castellón jugaba a dos números 34590 y 93222, reportando la terminación del Gordo y la pedrea. Mientras, el Bisontes Castellón lo hacía con el 91050, que reportó 120 € por décimo.