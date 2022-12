La llamada al 092 más afortunada

El servir a los ciudadanos de Burjassot este año ha tenido recompensa... En metálico. La Administración La Burjasort del Parque Comercial Albán repartió ayer casi veinte series —19,9 oficialmente— del último quinto premio salido en el sorteo de la Lotería de Navidad, el 87092, a la Policía Local de Burjassot. En total, 1.194.000 euros, 60.000 euros por serie, que recaen entre los agraciados que decidieran comprarlo.

El número 4 de la calle Plaça de Gómez Ferrer se llenó en la mañana de ayer de las sonrisas, abrazos y enhorabuenas con las que los agentes iban recibiendo a los compañeros y compañeras que se acercaban a la comisaría. Cada décimo está premiado con seis mil euros, y en total calculan que se han podido vender alrededor de cuarenta boletos. Es decir, unos 240.000 euros.

«Algunos compañeros tuvieron la iniciativa de jugar con el 092 —la terminación del teléfono de emergencias—. Hablamos con la administración y desde hace muchos años jugamos con él», detalló el agente Juan Luis Barragán. Pero esta es la primera vez que hay suerte. «Nos ha tocado a la gran mayoría de la plantilla. Estamos muy contentos», apuntó el agente Israel López.

Una celebración que también compartieron en La Burjasort. «Siempre me piden un número que termine en 092, igual que la Policía Nacional me pide el 091, y este año les di el 87092 y me alegro muchísimo que les haya tocado», reconocía la administradora Iana, que junto a su pareja, Eduard, dirigen esta administración desde hace más de cuatro años.

Iana tiene madre rusa y padre ucraniano, es por eso que repartir premio supone un extra de felicidad en estos tiempos convulsos. «Aunque no son tiempos muy alegres, me da mucha ilusión haber podido dar alegría a otra gente, aunque no sea yo», confesó la lotera de La Burjasort.

Todo para la familia

Sin duda, los mayores beneficiados de este premio van a ser los familiares de los agentes locales, que ya están pensando cómo gastar el dinero en ellos. Nuria Lazcano se incorporó a la plantilla hace un año y medio. La agente se encontraba en la comisaría cuando saltó la noticia que inundó de mensajes los grupos de WhatsApp de la Policía Local del municipio.

Solo compró un décimo del 87092, pero tiene ya alguna idea sobre dónde invertirlo. «Lo voy a gastar en la familia, en invitarles a una súper comida», afirmó. Para el oficial Daniel Garcés, esos seis mil euros suponen, de cara a las Navidades, una «ayuda para hacer regalos a la familia». La alegría ayer en la comisaría era tan grande, que también alcanzó a los que decidieron no comprar un décimo este año. Como es el caso de Javier Collado, comisario principal jefe de la Policía Local de Burjassot, que no dudó en alegrarse por sus compañeros y compañeras.