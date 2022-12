El abogado Manuel Mata pide amparo al juzgado de Azud y denuncia una "investigación prospectiva"

El abogado Manuel Mata ha pedido amparo al Juzgado de Instrucción 13 de València en un escrito en el que denuncia la investigación prospectiva que, justifica, se está produciendo en el caso Azud. En el mismo recurso el letrado, que defiende en la causa al empresario Jaime Febrer, solicita tener acceso a la conversación íntegra entre dos investigados en la que se le cita y de la que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha incluido un breve fragmento en su último informe incorporado a la causa. Un informe que el letrado también denuncia que se ha filtrado antes de notificarlo a las partes.

La conversación por Whatsapp recogida por la UCO se produce entre el exsecretario de finanzas del PSPV-PSOE, José María Cataluña, y el empresario Enrique Gimeno, el 25 de noviembre de 2016. En ella el empresario señala a Cataluña que «el contacto es Manolo Mata» [sin que se aclare de qué se habla], a lo que Cataluña responde: «S’ha oferit ell a buscar. No tanqueu res. Ja he parlat amb el jefe». La UCO incluye una nota a pie de página en la que identifica a Mata como «vicesecretario general del PSPV-PSOE (aunque aún no lo era) y diputado y portavoz del Grupo Socialista en las Corts Valencianes».

Mata relata al respecto en su escrito que «esta información ha generado portadas, críticas políticas, especulaciones, ahondando en lo escandaloso de las investigaciones en que se traslada que todo en la política es corrupto afectando a terceras personas como el president de la Generalitat, al gobierno valenciano y a otras instancias. Quién lo ha filtrado sabía perfectamente lo que hacía generando en la ciudadanía una percepción de que toda la política es corrupta».

Y añade que la magistrada también lo alude en un auto de esta causa, secreta hasta esta semana, en el que la jueza señala que Mata «ostentaba un cargo en el partido socialista lo que incide en la actual relación personal y de confianza entre ambos para obtener favores frente a la administración gobernada por el Partido Socialista y cuyos indicios permiten sostener las medidas de investigación de la unidad policial».

Una alusión que incendia a Mata. «Es precisamente esta frase, por lo que traslada de indecencia hacia mi persona, la que me insta a solicitar el amparo del juzgado y la entrega urgente a esta parte de la conversación íntegra de los señores Gimeno y Cataluña en que se me menciona, a fin de poder paliar el irremediable daño que se está haciendo a mi persona, al partido en el que milito, al gobierno valenciano y a la política democrática en general».

Consulta sobre el impuesto de sucesiones

Mata señala que pretende hacer pública la conversación «en aras a frenar el daño al honor que a tantas personas se le está haciendo». También admite que es él «el Manolo Mata» mencionado, ya que inicialmente sugirió la posibilidad de que fuera otro abogado de Castelló con el mismo nombre y primer apellido. Y enmarca esta conversación en el interés que tenía el empresario en saber si «se iba eliminar el impuesto de sucesiones» en 2016. «Jamás me contactó, pero si lo hubiera hecho, como jefe de mi grupo parlamentario le hubiera atendido porque era mi obligación». Yañade que «creo recordar que probablemente el señor Cataluña con el que he hablado en contadas ocasiones en mi vida (como bien sabe la UCO que ha analizado su teléfono y whatsapps) me preguntó por la eliminación del impuesto de sucesiones, dado que determinadas organizaciones le preguntaban por ello».

Por último, también denuncia que «la fuerza actuante, en los registros de octubre de 2022, incluía en ordenadores y teléfonos móviles términos de búsqueda relacionados con personas ajenas a lo que se investiga» como nombres propios y de empresas (incluye una relación de los conceptos introducidos en las búsquedas). Y recuerda que «las investigaciones prospectivas están expresamente vedadas y, lamentablemente las estamos sufriendo en la Comunitat Valenciana desde 2016». Y advierte que «investigar a personas que en aquella época carecían de cualquier responsabilidad» supone «una vulneración de derechos fundamentales constitucionalmente protegidos».