El Consell exhibe su "estabilidad pese a las diferencias" con los presupuestos

"A pesar de las diferencias". Es la coletilla que se escapa de la boca de varios responsables del Botànic al hablar de la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat que recibieron el visto bueno definitivo de las Corts esta semana. Es la misma que utilizó este viernes la portavoz y vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, al destacar que pese a esa disparidad de criterios entre los componentes del Gobierno valenciano, las cuentas han acabado saliendo adelante por octavo año consecutivo en tiempo y forma.

Porque como las meigas, las diferencias en el Botànic "haberlas, haylas". Se ha visto durante la semana con la votación a las enmiendas a la ley de Medidas Fiscales. Renovables, impuesto de sucesiones a las empresas familiares o los seguros en los 'bous al carrer' son tres asuntos que han generado roces y votaciones separadas por parte de los tres socios. Nadie las esconde, puesto que sería absurdo porque son evidentes, sino que ahora se destaca el valor de superarlas para sacar adelante una norma tan fundamental como los presupuestos.

"En una tramitación parlamentaria siempre hay discrepancias, es normal y natural, y ese es el valor del acuerdo del Botànic, que pese a las diferencias siempre sale el consenso y el diálogo", expresó durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell. Las tres formaciones de izquierdas se han acostumbrado a las desavenencias, a los choques y a mantener cierta tensión, pero que, al final, los asuntos de calado acaben saliendo adelante. "Es un síntoma claro de que nos entendemos y de que podemos sacar consensos y acuerdos", añadió.

Entre estos está, por supuesto, los presupuestos, los cuartos de la legislatura, los octavos consecutivos desde que gobierna la izquierda. "Estamos contentos de aprobar la ley más importante de todo el año, es la que más cuesta de sacar y que garantiza un gobierno plural pero que atiende como uno solo a las necesidades de la ciudadanía", valoró la portavoz. Así, para Mas, haber logrado el 'sí' de la cámara autonómica es una demostración de la "estabilidad" del Ejecutivo autonómico.

Sobre las cuentas, Mas destacó que evidencian que el gobierno "tiene un plan para la ciudadanía valenciana que refuerza las políticas económicas, blinda las políticas sociales y va en la senda de mejorar la vida de las personas". El montante global superará los 28.000 millones de euros, con un incremento del 1,7 % respecto a 2021 y que serán, según defendió la vicepresidenta "los primeros del tercer Botànic".

Esta reedición del pacto dependerá de lo que digan las urnas en seis meses, tiempo en el que las encuestas ya empiezan a ocupar cada vez más titulares. La última, la del CIS, sobre la que la portavoz del Ejecutivo autonómico indicó que "no son fotos fijas" y pueden ir variando y que el Consell no se puede centrar en ellas, sean positivas o no al Botànic, cuya responsabilidad pasa por ejemplo por aprobar unos presupuestos que ayuden a los valencianos en 2023. "Vamos a continuar trabajando de valiente para tener en 2023 un tercer Botànic, y para eso hemos aprobado estos primeros presupuestos del tercer Botànic", concluyó Mas. Todo "a pesar de las diferencias".