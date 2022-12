En teoría, durante el próximo año, todos los núcleos urbanos con más de más de 50.000 habitantes deben contar, por ley, con una zona de bajas emisiones. O, dicho de otra forma, zonas concretas en las que los vehículos sin etiqueta medioambiental tendrán prohibida la circulación y el estacionamiento. En la práctica muchas de estas ciudades aún no se han preparado. Y, lo que quizá es aún más importante: toda la responsabilidad recae sobre la ciudadanía. Lo cual es un problema de una extrema gravedad, dado que, los órganos de gobierno, no aportan soluciones directas para facilitar una transición en el cambio del parque automovilístico, ni tampoco se aumenta ni mejora la red de transporte público. Por tanto, y si bien es necesario preservar, cuidar y mejorar nuestro medio ambiente y trabajar para reducir la contaminación, es primordial exigir soluciones y ayudas a quienes nos gobiernan, dado que no es comprensible que, de un día para otro, se vete a una gran parte de los ciudadanos a poder circular por no disponer de un vehículo que se adapte a estas nuevas reglas. Fomentemos, por tanto, un diálogo y acuerdo para que la ciudanía pueda adaptarse a este cambio, pero no permitamos que este peso recaiga sobre la misma, ya que no tiene sentido alguno.