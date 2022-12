Pequeños y mayores disfrutando de un baño en el agua. Grupos de amigos jugando a las palas en la arena o echando un partido de voleibol en los espacios habilitados. Parejas sentadas a pie de playa tomando el sol. Familias paseando o reunidas alrededor de una neverita llena de bebida y picoteo. Las terrazas del paseo llenas. Aficionados de los deportes acuáticos encima de su tabla de surf a vela o de su canoa. Esta bien podría ser la escena de un domingo de verano. Pero, sin embargo, es la imagen que ha dejado este 25 de diciembre en la playa de la Malva-rosa, y en todas las playas de la Comunitat Valenciana.

La 'Blanca Navidad' que describe el villancico de origen americano queda lejos del sol y las temperaturas por encima de los 25 grados que se han registrado en València. Una de las tantas consecuencias del cambio climático. Los valencianos y las valencianas, pero también aquellos que visitan la ciudad en una fecha tan señalada, han aprovechado las horas previas a la comida navideña para caminar por la orilla o, incluso, darse un chapuzón.

Rafa y Salva viven en la ciudad y, para ellos, es "un clásico" acercarse a la playa el 25 de diciembre a darse un baño. "El agua hoy está buenísima, transparente. Es un regalo", comparte Rafa. Aunque su hija, afirma entre risas, no se ha atrevido a probarla. No es el primer año que recuerdan un tiempo como el de este día, pero reconocer que esta mañana "se está espectacular".

Desde Brasil

Otros venían huyendo del calor de su país y se han encontrado aquí un ambiente no muy distinto. Guillermo, Lara y su pequeño Otto vienen desde Brasil. Vivieron seis meses en la ciudad en el año 2018 y ahora han regresado para reencontrarse con sus amigos. Eso sí, antes han recorrido ciudades como Oporto, Sevilla, Granado o Alicante. "Nos gusta mucho venir a la playa en invierno, porque no hay mucha gente. Por eso huimos de Brasil para estar aquí y no hay frío. Se está muy bien. El agua está buenísima. Me he bañado muchas veces", comenta Guillermo. La familia exprime las últimas horas en València después de siete días disfrutando de la ciudad.

"El agua está fresquita, no está fría", asegura Tatiana. Sus dos pequeños, de hecho, se han pasado un buen rato dentro del mar. "Venimos siempre que el tiempo nos lo permite. Suele hacer buen tiempo, pero no tanto. Ayer me metí en el agua completamente. Me hice la foto de rigor y la envié por toda Europa: 'así está València en Navidades'", detalla.

"Ayer me metí en el agua completamente", afirma una bañista

También los hay que su pasión por el mar les lleva a contemplar el amanecer todos los días desde la Malva-rosa. Una cita a la que Daniel no ha faltado ni siquiera el 25 de diciembre. "Recuerdo una Navidad hace cuatro años en la que hizo calor también, aunque no como esta. El tiempo ha cambiado, ya no hay estaciones", afirma el joven, que hace tiempo mientras su padre prepara la comida. "Vamos a comer cordero", añade.

Pasear por la orilla

Un buen paseo con familia por la orilla antes de la paella. Este ha sido el plan de Javier y Lucía, padre e hija. Son de un pueblo de Cuenca, pero ella ahora vive en València. Llevaban un mes entero sin verse y el reencuentro por Navidad ha sido "muy bonito". "Hemos traído mucha ropa de abrigo que aquí no nos sirve", admite Javier. En todo el recorrido van acompañados por dos perros, sin duda los que mejor se lo están pasando. Incluso se dejan fotografiar sin protestar. "Ellos disfrutan como locos. En épocas como esta estaría bien que pudieran pasear libremente", apunta.

Para Cristina y Diego, "no hay mejor plan que venir a la Malva-rosa y luego disfrutar con la familia". Han llegado en coche sobre las 10 horas desde el centro de València, y la caminata se ha alargado unas dos horas. Algo que comparten Paqui y Mari Carmen, suegra y nuera. "No hay mejor manera de empezar el día de Navidad que coger energía del mar. Luego a comer con la familia", señalan. Y a los que pasear se les quedaba corto, como el caso de Diego y sus amigos, se han lanzado a las redes de voleibol para jugar unos partidos. "Si no fuera porque es un 25 de diciembre, con este sol y este tiempo, las pistas estarían llenas. Hay mucha afición", indica.