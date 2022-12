España cifra en 600 millones al año el coste de tener un gasto social en la media estatal

El conseller de Hacienda, Arcadi España, ha destacado que la Comunitat Valenciana cuenta ya con un gasto social en la media estatal después de años de incremento presupuestario, sin embargo, ha lamentado que alcanzar este nivel de inversión en los servicios públicos conlleva, debido a la infrafinanciación, un coste adicional: 600 millones de euros al año en intereses de pago de la deuda.

"Podemos estar en la media estatal en el gasto social, pero nos cuesta unos 600 millones de euros de intereses", ha indicado España en una entrevista en À Punt al tiempo que ha insistido en que esa "contraprestación negativa" de aumentar el gasto social es que "crece la deuda", aunque esta está "casi al 100 %" en manos del Gobierno de España.

El conseller de Hacienda ha admitido que la "frustración es compartida" en el Consell y en la sociedad valenciana porque no haya habido una reforma de la financiación autonómica, sin embargo, ha destacado la "sensibilidad diferente" del Gobierno de España respecto a las cuentas autonómicas. "Ha dado liquidez sin precedentes a las autonomías", ha señalado al tiempo que ha incidido en que por mucho que se califiquen de "ficticios" los presupuestos, "las partidas que se ponen, se cumplen por la vía de la financiación extra y podemos tirar adelante los gastos en servicios sociales".

España ha asegurado que la reforma de la financiación "tiene mala pinta" debido al "bloqueo" que hay en la política estatal y ha culpado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de decir que "no va a pactar nada con el Gobierno". "Si el principal líder de la oposición dice que no va a pactar nada con el Gobierno cierra la puerta a un consenso, esto no es una cosa solo del Gobierno de España sino de las autonomías y del Congreso", ha asegurado el conseller.

Asimismo, ha remarcado que el problema con la financiación autonómica "no es una cuestión técnica, el debate técnico está superado, el problema es de empatía y de bloqueo institucional" y ha criticado que en el caso valenciano, en el que todos los partidos han mostrado cierta unidad en la reivindicación de esta materia, "hay tentaciones de romper la unidad" debido a "intereses electorales". "Hay mucho choque a corto plazo que al final es perjudicial a medio plazo para los valencianos", ha sentenciado.