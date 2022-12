Hace dos años exactos, Batiste Martí se apoyaba sobre un bastón. Ahora camina con un andador. Es la única diferencia visible entre el Batiste de aquel 27 de diciembre de 2020 y el de 2022, resultado de una rotura de cadera que sufrió hace dos meses y de la que ahora se recupera. Su estado de salud general «es casi el millor possible». «Estic més major, però estic fenomenal», afirma en su 'valencià apitxat' de Rafelbunyol el primer valenciano que recibió la vacuna de la covid-19.

Sobre las 11 horas de aquel domingo navideño de 2020, Batiste lanzó al resto de la población su mensaje de ánimo y tranquilidad cuando la enfermera se dispuso a inocularle la molécula del virus. «Enxufa-li!», dijo ante la única cámara que le grabó. Después, salió al patio de la residencia Verge del Miracle de Rafelbunyol y, separado por una valla, respondió a los periodistas: «Me he vacunado porque soy así». «Yo estoy muy bien, muy tranquilo. No tengo nada de miedo. Me he vacunado porque he querido y porque hay que hacerlo. Y que lo hagan todos los demás, que es bueno para todos», dijo iluminado por los flasehs de las cámaras.

Hoy, Batiste, otras tres vacunas después (ha recibido las cuatro dosis) se siente aún más orgulloso que aquel día. «Yo volvería a hacer lo mismo una y mil veces. Me siento muy orgulloso. No quiero que venga otra pandemia, no, pero si fuese así yo me pondría el primero de la fila. Era importante que la gente viera que no tenía miedo. Si lo hubiese tenido, no me habría pinchado, pero yo confío mucho en los médicos, que son los que saben de esto», explica, junto a su hija Pilar, desde el mismo patio donde aquel día fue protagonista inesperado. «¿Reacción? Qué va. Sólo sentí un poco de dolor en el brazo, pero a los tres días se me fue».

No pudo repetir

Viudo, padre de tres hijos y abuelo de siete nietos, Batiste es un hombre muy extrovertido , con buen humor. «En la segunda dosis, le dije a la directora: ‘Yo quiero ser el primero otra vez’. Pero me dijo que esta vez ‘no’, y me puso el último de la cola», recuerda con carcajadas.

"Negacionistas hay en todas partes, pero no podemos hacer nada"

«Yo me vacuné y lo volvería a hacer porque es lo que hay que hacer. Negacionistas de esos hay en todas partes y no podemos hacer nada», manifiesta Batiste, que no ha pasado la covid-19 pese a que, durante la segunda vacunación, entró en la residencia. «Aquí han sido muy estrictos y han seguido a rajatabla los protocolos. Por eso no ha muerto nadie en toda la residencia», dice el vacunado número 0 de la Comunitat Valenciana.

Antiguo trabajador de una serrería, ahora jubilado, Batiste enseña la mano derecha, en la que le faltan dos dedos, y después la izquierda: «En esta se me quedaron dos dedos colgando, pero los conservé».