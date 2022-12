Los referentes valencianos de Cs esquivan la batalla de Bal y Arrimadas

Ciudadanos tiene su futuro en juego entre, aparentemente, dos listas: la que dirige el vicesecretario y portavoz del partido en el Congreso, Edmundo Bal, y la que auspicia la actual presidenta de la formación, Inés Arrimadas, y que encabezan Patricia Guasp y Adrián Vázquez. La disputa es entre los principales representantes del partido, un choque de trenes que muchos temen que provoque una brecha de profundidades colosales en la formación y ante la que, sin embargo, ninguno de los referentes valencianos parece ir montado en ninguno de los vagones.

Los aspirantes a pilotar Cs tras su refundación van presentando los nombres que les acompañarán en tan ardua tarea y entre ellos apenas hay dirigentes con peso en la Comunitat Valenciana. Los principales cargos de la rama valenciana se ponen, de momento, de perfil. La única excepción, a falta de dos días para confeccionar y presentar la lista definitiva, es el coordinador provincial en Alicante y diputado en el Congreso, Juan Ignacio López-Bas, que sí que se ha mojado por Bal y forma parte de su equipo más cercano.

Sin embargo, más allá de López-Bas, quien ascendió hace dos meses al frente del partido en Alicante, la primera línea de batalla está desierta de los referentes de los liberales en la Comunitat Valenciana. El caso más claro es el de la coordinadora autonómica, María Muñoz, quien tras ser tanteada por el equipo de Bal, propuesta de la que se desmarcó, emitió una carta pública en sus redes sociales en la que aseguraba que no iba a entrar en ninguna de las candidaturas y calificaba de "trampantojo" el proyecto de unidad auspiciado por Arrimadas.

También rehusó de participar en cualquiera de las dos listas la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino. Su puesto en las Corts, donde dirige el grupo parlamentario más numeroso de la formación a nivel autonómico, le hace ser una de las voces con más peso en la federación valenciana. No obstante, en declaraciones a los medios la semana pasada, aseguró que nadie le había contactado para ninguna de las candidaturas, que el proceso que se estaba dando en el partido no le "convencía", que parecía más una "guerra interna" y que su apuesta era por una "candidatura renovada con gente nueva".

Merino no se ha mojado en asuntos orgánicos como sí lo ha hecho en otras ocasiones el ya oficializado como candidato para el Ayuntamiento de València, Fernando Giner. El portavoz de los naranjas en la capital del Turia desde 2015 se ha mostrado siempre cerca de la dirección y de Inés Arrimadas, sin embargo, en plena bronca interna, no irá en las listas de ninguna de las candidaturas. Su objetivo, aseguran fuentes de su entorno, está en las elecciones municipales y en tratar de lograr el 5 % de los votos para tener representación en el pleno.

Merino, Muñoz y Giner son quizás la triada de las voces reconocibles en los últimos meses en Ciudadanos tras las sucesivas marchas de Carolina Punset, Alexis Marí y Toni Cantó. Y ninguno estará, de momento, en ninguna de las dos candidaturas. Tampoco la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, quien en verano fue uno de los nombres destacados del movimiento interno crítico con Arrimadas y que ya se ha confirmado que no será la candidata a la Alcaldía el próximo mes de mayo.

Y, de momento, tampoco lo está la síndica adjunta, Mamen Peris, quien pese a haber dado un paso adelante mostrando su intención de ser la candidata de Cs a la Generalitat (y la que más papeletas tiene a día de hoy), no aparece en ninguna de las candidaturas aunque nadie descarta que su nombre se incorpore a alguno de los dos proyectos. "Esto no va de papá y mamá, no es momento de egos y personalismos", dijo hace 15 días.

No obstante, fuera de los principales nombres, sí que se van conociendo otros que añaden picante y referencias valencianas al choque. Así, Bal ha anunciado la incorporación para su lista del vicerrector de Internacionalización y Comunicación de la Universitat Politècnica de València, José Francisco Monserrat; una lista que también apoya el exsecretario de Acción Institucional (dimitido tras el apoyo de Cs a la moción de censura en Orihuela), concejal en Moncada y diputado provincial, Jesús Gimeno.