"Opinión favorable con salvedades". Es el resumen de más de mil páginas del Informe de Auditoría de Cumplimiento de Legalidad en la Contratación de la Administración de la Generalitat, un auténtico dosier en el que la Sindicatura de Comptes ha analizado la forma en la que el Consell ha tramitado sus suministros, obras y demás acciones que requieren de la siempre en el foco contratación pública. El criterio del órgano fiscalizador es, en general, "favorable", aunque alerta de algunos incumplimientos entre ellos, la falta de personal.

"Los medios personales de las conselleries son insuficientes para llevar a cabo una gestión de la actividad contractual con los mejores criterios y de cumplimiento de la normativa de contratación pública" es uno de los principales reparos que realiza la institución que dirige, actualmente en situación de interinidad, el síndic major Vicent Cucarella, quien recuerda que tanto para la descripción y seguimiento de determinados servicios, suministros y obras como para elaborar la documentación administrativa "se requiere personal especializado" con "suficiente formación en contratación pública".

Es uno de los principales reparos mas no el único. Así, la sindicatura critica que en muchos de estos contratos no menores no se determina con precisión la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato, no se publica en el perfil de contratante la información requerida, no se justifica adecuadamente la elección de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, o, sobre todo, ni se cumplen los requisitos para la tramitación de urgencia, ni se cumplen los requisitos legales para la tramitación de emergencia.

En estos últimos casos pone algunos ejemplos concretos como la compra de 3.300 ordenadores portátiles para la Conselleria de Justicia por algo más de 5,5 millones de euros, las adecuaciones en los centros educativos públicos para aumentar los anchos de banda de conexión a 300 Mbps por 2,4 millones o el suministro de 800 ordenadores de sobremesa con sus pantallas y 1.000 ordenadores portátiles para la Administración de la Generalitat por 1,8 millones.

Problemas por el valenciano

También pone reparos a dos contratos por estar publicados "únicamente en valenciano". Son los de Servicio para la traducción y corrección de textos de la Conselleria de Educación y el de Apoyo del Centro de Gestión de Servicios de Apoyo a la Movilidad de la Generalitat de la Conselleria de Política Territorial. En estos, la Sindicatura alerta que la directiva europea establece que los anuncios "se publicarán en toda su extensión en la lengua o lenguas oficiales de las instituciones de la UE". Sin embargo, en estos casos, "el pliego de prescripciones técnicas y el informe de valoración de los criterios de adjudicación se publica únicamente en valenciano, que no es lengua oficial de la Unión".

Asimismo, la sindicatura señala que el informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración de la Generalitat del ejercicio 2021 pone de manifiesto "la existencia de un volumen importante de gastos de carácter sanitario contraídos sin la previa y preceptiva tramitación del expediente de contratación, por insuficiencia presupuestaria u otras causas, incumpliéndose los principios y normas de contratación" de la Ley de Contratación del Sector Público.

De hecho, advierte que para la convalidación de las obligaciones contraídas en 2021 derivadas de los referidos gastos sanitarios, durante el ejercicio "se han aprobado expedientes de enriquecimiento injusto por un importe conjunto de 1.360,8 millones de euros", es decir, expedientes fuera de contrato. A esto se suma que a finales de 2021 "existen saldos acreedores por importe de 210,6 millones de euros, por parte de la Conselleria de Sanidad, que corresponden en su práctica totalidad a facturas imputables a dichos gastos".